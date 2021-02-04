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Dünyanın ilk başarılı çift el ve yüz nakli yapıldı: 'Bana verilen bu ikinci şans için minnettarız'

04.02.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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Dünyanın ilk başarılı çift el ve yüz nakli yapıldı: 'Bana verilen bu ikinci şans için minnettarız'

ABD'nin New York kentinde doktorlar dünyanın ilk başarılı çift el ve yüz naklini gerçekleştirdi.

ABD'nin New York kentinde doktorlar dünyanın ilk başarılı çift el ve yüz naklini gerçekleştirdi.

22 yaşındaki Joe DiMeo'ya, Ağustos ayında 140 kişilik sağlık ekibinin katıldığı 23 saatlik bir ameliyatla çift el ve yüz nakli yapıldı.

2018'de geçirdiği trafik kazasında DiMeo'nun vücudunun yüzde 80'i üçüncü derece yanmış, parmak uçlarını ve göz kapaklarını kaybetmişti.

Gece vardiyasından dönerken direksiyon başında uyuyan DiMeo'nun aracı çarpma sonucu alev almıştı.

DiMeo, ameliyat sayesinde "yaşamın kendisine ikinci bir şans sunduğunu" söyledi.

Ameliyatın ardından DiMeo dört ay boyunca yanık ünitesinde kalmış ve bunun bir kısmını komada geçirmişti.

DiMeo 20'den fazla ameliyat olmuş, ancak ellerini ve yüzünü sınırlı kullanabilir hale gelmişti.

2019'da New York'ta bir tıp merkezine nakledilen DiMeo'ya Ağustos'ta çift el ve yüz nakli yapıldı.

Ameliyatın ardından 45 gün yoğun bakımda kaldı, iki ay da hastanede kaldığı sürede göz kapaklarını açıp kapatmayı ve ellerini kullanmayı öğrendi.

Daha önce de çift el ve yüz nakli iki kere yapılmış, ancak başarılı olunamamıştı. Nakil yapılan hastalardan biri hayatını kaybetmiş, diğerinin ise elleri uyum göstermediğinden ameliyatla geri alınmıştı.

Doktorlar, ameliyatın başarılı olduğu yönünde açıklama yapmadan önce, naklin doku uyumsuzluğu ile sonuçlanmadığından emin olmak için bir süre bekledi.

Tıp merkezinin Yüz Nakli Programı sorumlusu Eduardo Rodriguez, DieMeo'nun günde 5 saat rehabilitasyona tabi tutulduğunu belirterek "motivasyonu çok yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

DiMeo, artık kendi başına kahvaltı hazırlayabildiğini ve egzersiz yapabildğini söyledi.

"Bu hayatın büyük bir hediyesi ve umarım organ bağışında bulunan kişinin ailesi, onun bir kısmının bende yaşadığını düşünerek biraz olsun rahatlar. Ben ve ailem, bana verilen bu ikinci şans için minnettarız" dedi.

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