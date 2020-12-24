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Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 dayanıklılık testine girdi

24.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 dayanıklılık testine girdi

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20, dayanıklılık testine tabi tutuldu. Özellikle ZTE Axon 20'nin ön kamerasının bulunduğu ekran modülü test sırasında zorlu anlar yaşarken, ortaya şaşırtan bir sonuç çıktı.

ZTE Axon 20, dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu olarak lanse edilmişti. ZTE, geçtiğimiz günlerde ise telefonu Avrupa'da satışa çıkardı. Daha sonra ise ZTE Axon 20 için The Verge editörleri telefonun ön kamerasının yeterli performans sunamadığını Google Pixel 5 ile karşılaştırarak dile getirdi. Tüm bunların üzerine, ZTE Axon 20 bir teste daha girdi; Dayanıklılık testine.

ZTE AXON 20 DAYANIKLILIK TESTİNDE

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu, akıllı telefonlara yaptığı zorlu testlerle tanınan JerryRigEverything'in kanalına konuk oldu. JerryRigEverything, telefonu ilk olarak çizilme testine soktu. Daha sonra telefonun dört bir yanını teste tabi tuttu.

ZTE Axon 20 dayanıklılık testi bittiğinde telefonun ekranının ve özellikle ön kamerasının, yanma testinden pek etkilenmediği, ekranın ise 6. seviyede çizildiği görüldü. Bükülme testi hafif bir bükülme olduğunu ortaya koysa da telefon çerçeveye rağmen kasa dayanıklılık testinden de geçmeyi başardı.

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