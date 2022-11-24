HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın ilk engelli astronotu John McFall Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi

Dünyanın ilk engelli astronotu John McFall Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi

24.11.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’na dünyanın ilk engelli astronotunu seçerek, "para-astronot" adını verdi. İngiliz paralimpik koşucu John McFall, dünyanın ilk engelli astronotu olarak ESA’da yer aldı.

Dünyanın ilk engelli astronotu John McFall Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği basın toplantısı ile 13 yıl oradan sonra yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’nı dünyaya tanıttı. ESA’nın 17 kişiden oluşan yeni sınıfı ilke imza attı. İngiliz paralimpik koşucu John McFall, dünyanın ilk engelli astronotu olarak ESA’da yer aldı.

UZAY EĞİTİM BİRLİKLERİNE KATILACAK

ESA’nın "para-astronot" adını verdiğini McFall, ESA'nın engelli kişilerin gelecekteki görevlerde yer alması için gereken koşulları değerlendirmesine izin vermek için tasarlanmış bir çalışmada yer alacak. McFall, uzaya giden ilk engelli kişi olup olamayacağını görmek için tasarımcılar ve mühendislerle birlikte çalışmak üzere uzay eğitim birliklerine katılacak.

AW766189_07

ESA'ya başvuran yaklaşık 257'si engelli 22 bin 500'den fazla aday arasında yer alan McFall yaptığı açıklamada, başkalarına ilham vermeyi, bilimin ve potansiyel olarak uzayın herkes için olduğunu göstermeyi umduğunu belirtti.

McFall, 19 yaşındayken bir motosiklet kazasında bacağını kaybetmesinin ardından paralimpik koşucu olarak çeşitli turnuvalara katıldı. McFall, 2008'de Pekin Paralimpik Oyunlarında 100 metrede bronz madalya kazandı. (İHA)

700 ışık yılı uzaklıkta! James Webb ayrıntılı görüntüledi 700 ışık yılı uzaklıkta! James Webb ayrıntılı görüntüledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
700 ışık yılı uzaklıkta! James Webb ayrıntılı görüntüledi700 ışık yılı uzaklıkta! James Webb ayrıntılı görüntüledi
Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyorZihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor
AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracakAK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Uzay Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar! Mal varlıklarına el konuldu

Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar! Mal varlıklarına el konuldu

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Deprem anında esrarengiz görüntü!

Deprem anında esrarengiz görüntü!

Yeni nesil cihaz Düzce'deki depremi kaydetti

Yeni nesil cihaz Düzce'deki depremi kaydetti

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

İlginizi Çekebilir

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.