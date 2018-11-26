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'Dünyanın ilk genetik tasarımlı bebekleri Çin'de doğdu'

26.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

Çin'de dünyanın "genetik tasarımlı" ilk bebeklerinin doğduğu iddia edildi. Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını geliştirilen 'yeni ve etkin' bir yöntemle değiştirdiğini duyurdu.

'Dünyanın ilk genetik tasarımlı bebekleri Çin'de doğdu'

Çin'de dünyanın "genetik tasarımlı" ilk bebeklerinin doğduğu iddia edildi. Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını geliştirilen 'yeni ve etkin' bir yöntemle değiştirdiğini duyurdu.

yedi kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğini değiştirdiğini ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiğini açıkladı.

Uzmanlar, He'nin açıklamasının doğrulanması halinde bunun genetik bilimi ve etik açısından yeni bir dönem başlatacağına dikkat çekiyor.

'İnsan deneyi'

Genetik tasarım, birçok ülkede DNA'da yapılacak değişikliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği ve diğer genlere zarar verilebileceği endişesiyle yasak.

Bazı uzmanlar da "insan deneyi" olarak niteledikleri bu denemelerin çok riskli olduğunu söylüyor.

He, embriyolardaki bu deneyleri, vücüda AIDS virüsü HIV'e karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla yaptığını söyledi. Az sayıda insanın bu yeteneğe doğuştan sahip olduğu belirtiliyor.

He Jiankui, HIV virüsüne karşı bağışıklık sistemi geliştirmeleri için bebeklerin DNA'sını değiştirdiğini söylüyor.

Araştırmaya katılan erkeklerin hepsinin HIV virüsü taşıyıcısı olduğu, deneyde embriyolarda, HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir protein oluşturan CCR5 geninin devre dışı bırakıldığı kaydediliyor.

He Jiankui'nin iddiası henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çinli bilim insanı deneyin sonuçlarını henüz bilimsel bir dergide de yayımlamadı.

Ancak deneylere, ABD'li bir doktorun da katıldığı belirtiliyor. ABD'de bu tür deneyler yasak. İnsan klonlamanın yasak olduğu Çin'de genetik tasarım araştırmaları için bir sınırlama bulunmuyor.

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