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Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde dünyanın ilk meclis binasında ilk kez Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.Kaş’ın Patara Mahallesi’ndeki antik kentte bulunan dünyanın ilk meclis binasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Belediye Meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant, Fatih Camii imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Büyük Çamlıca Camii imam hatibi Yunus Balcıoğlu ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde dünyanın ilk meclis binasında ilk kez Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Kaş’ın Patara Mahallesi’ndeki antik kentte bulunan dünyanın ilk meclis binasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Belediye Meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant, Fatih Camii imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Büyük Çamlıca Camii imam hatibi Yunus Balcıoğlu ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ‘cami ve hayat’ temasıyla kutlandığını belirterek, caminin hayatın merkezinde, hayatın aslında caminin merkezinde olduğunu ifade etti. Müftü Bayer, “Hayattayken camiye insanların omuzlarında ve başkalarının yardımıyla değil, güç kuvvet elimizdeyken kendi hür irademiz ve kuvvetimizle gelmemiz gerekmektedir. Bizler camiye geldiğimiz zaman cami hayatın merkezi anlamına gelmiş olacaktır. Camiyi hayatın merkezi haline getirmek istiyorsak merhamet yüklü bir peygamberin ümmeti olarak bizler de merhameti onlara sunmalı, merhamet yüklenmeliyiz” dedi.
Müftü Bayer’in konuşmasının ardından okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından ikramlarla program sona erdi.

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Dünyanın ilk meclisinde Kur’an-ı Kerim ziyafeti
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