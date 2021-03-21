Dünyanın ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in hayatı

Sabiha Gökçen, burada 7 erkek öğrenci ile beraber 6 aylık yüksek planörcülük için Kırım’a eğitime gönderildi ve burada da “Koktebel Yüksek Planör Okulu”nu başarı ile bitirdi. Türkiye’ye döndükten sonra 1937 yılında Tunceli’de yaşanan ayaklanmayı bastırmak için Dersim Harekatı başlatıldı ve Sabiha Gökçen bu harekatta dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak görev aldı.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

sabiha Gökçen, 1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Sabiha Gökçen'e "Gökçen" soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi.

Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu. Eskişehir'de 1.Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı, avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brövesi aldı.

Gökçen 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yaptı.