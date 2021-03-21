HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünyanın ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in hayatı

Dünyanın ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in hayatı

21.03.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen, Atatürk’ün manevi kızıdır. Mustafa Kemal, bir Bursa ziyareti sırasında Sabiha Gökçen ile tanışmıştır ve Gökçen’in abisinden izin isteyerek Gökçen’i evlat edinmiştir. Sabiha Gökçen, aynı zamanda dünyanın ilk kadın savaş pilotudur. 22 Mart günü Sabiha Gökçen’in hem doğum hem de ölüm yıldönümüdür. Gökçen’in çocukluğundan beri havacılığa olan ilgisi gittikçe artmıştır ve 1935 yılında Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu’na kaydolmuştur.

Dünyanın ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in hayatı

Sabiha Gökçen, burada 7 erkek öğrenci ile beraber 6 aylık yüksek planörcülük için Kırım’a eğitime gönderildi ve burada da “Koktebel Yüksek Planör Okulu”nu başarı ile bitirdi. Türkiye’ye döndükten sonra 1937 yılında Tunceli’de yaşanan ayaklanmayı bastırmak için Dersim Harekatı başlatıldı ve Sabiha Gökçen bu harekatta dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak görev aldı.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

sabiha Gökçen, 1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Sabiha Gökçen'e "Gökçen" soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi.

Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

sabiha gökçen

1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu. Eskişehir'de 1.Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı, avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brövesi aldı.
Gökçen 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yaptı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu'na "Başöğretmen" olarak tayin edildi ve 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü.

1953 ve 1959'da davet üzerine ABD'ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı.

sabiha gökçen1

1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'ndeki törende "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.

Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı.

Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askerî operasyona katıldı. Adı, İstanbul'un 2. havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir.

sabiha gökçen2

Sabiha Gökçen 22 Mart 2001 tarihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 88 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

ÖDÜL VE MADALYALARI

  • Türk Hava Kurumu'nun bir numaralı Övünç (Murassa) Madalyası ve beratı,
  • Yugoslav Ordusunun en büyük nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı ve ordu brövesi,
  • Romanya Ordusu Havacılık Brövesi,
  • Trakya ve Ege manevralarından dolayı verilen hatıra madalyalar,
  • Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 50. yılında TBMM'deki törende verilen mesleklerinde öncü kadınlar plaketi,
  • Selçuk Üniversitesi'nin fahri doktorluk payesi,
  • THK tarafından 1989'da verilen altın madalya,
  • 1991'de Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun havacılığın bütün dallarında üstün başarı gösteren havacılara verdiği FAI altın madalyası,
  • 1996'da ABD'nin Maxwell Hava Üssü'ndeki törende "dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri" unvanı,
  • Ordu, çeşitli dernek ve kuruluşların verdiği 28 adet plaket

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Operasyonla ele geçirildi! Tam bin 700 yıllıkOperasyonla ele geçirildi! Tam bin 700 yıllık
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Muğla'da şüpheli araçtan bin 700 yıllık kitabe çıktı

Operasyonla ele geçirildi! Tam bin 700 yıllık

MSB'dan İdlib kırsalına düzenlenen hava ve füze saldırısı sonrası flaş açıklama

İdlib'e düzenlenen saldırı sonrası MSB'dan sert açıklama

Denizli'de bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

CHP'de toplu istifa depremi! Muharrem İnce'ye katıldılar

Ordu’da 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul'dan gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.