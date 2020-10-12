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Dünyanın ilk seks işçisi üniversitesi açıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Seks işçileri için kurulan üniversite, ücretsiz olarak verdiği eğitimle yetişkinlere bu işte nasıl başarılı olabileceklerini öğretiyor.

Dünyanın ilk seks işçisi üniversitesi açıldı

Yeni açılan Centro Üniversitesi yetişkinlere yönelik açtığı kurslarda nasıl etkileyici bir kişilik yaratacaklarını, hayranlarından nasıl para kazanacaklarını ve işlerini sosyal medyada nasıl tanıtacaklarını öğretecek bir kurs açtı. Üstelik dersler ücretsiz.

Yetişkinlere yönelik bir platform olan ve 2017’de kurulan FanCentro işbirliği ile kurulan üniversite’nin web sitesinde ise; “Bölümdeki her ders, başarılı bir influencer olabilmek için derinlemesine bilgiler içeren video dersler ve canlı yayınlardan oluşur. Eğitmenlerimiz ise temel sorularınızı yanıtlamak, sizlere mentorluk sağlamak ve derinlemesine bilgiler içeren dersler hazırlamak için hazır olacaklar.

Özel sosyal medya, dünyanın en hızlı büyüyen iş kollarından biridir ve bizler de finansal olarak bağımsız olmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Geleneksel okulların ve üniversitelerin aksine, CentroU ücretsizdir” açıklaması yer alıyor.

Dazed’a konuşan FanCentro marka elçisi ve seks işçisi MelRose Michaels bu sektörde çalışmak ve platformun kendisine sunduğu imkanlar hakkında “Siteye ilk kez 2011’de, mobilyası olmayan dairemde giriş yaptım ve ilk kiramı ödemek için gereken parayı kazanana kadar siteden çıkış yapmayacağıma dair kendime söz verdim. İlk iki haftada 7.000 dolar kazandım ve bir daha siteden çıkmadım” dedi.

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Michael şu an CentroU’da eğitim veren öğretmenlerden biri. Dersleri çevrimiçi olarak veren üniversite 7 Ekim günü “İmparatorluğunuzu Yaratmak: Yetişkin Influencer Olarak Markanızı Oluşturmak” adlı ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

FanCentro’nun başkan yardımcısı Kat Revenfa ise, CentroU fikrinin ilk kez iki yıl önce ortaya çıktığını söyleyerek “Kapsamlı bir eğitim kaynağına sahip olmayan herhangi bir sektör bulamazsınız. Ancak yetişkinlere yönelik bu sektörde çevrimiçi eğitim yokluğu dikkat çekiciydi. Bir seks işçisi olarak internette başarılı olmak için gerçekten birçok beceriye ihtiyacınız var. İnsanlar iyi görünmenin yeterli olacağını düşünüyor. Ama bu iş, pazarlama, marka yönetimi, fotoğrafçılık, video çekimi, muhasebe, saç ve makyaj gibi bilgiler gerektiriyor. Bunların hepsini yapabilmeniz gerekli. Özellikle de günümüzde” dedi.

Tutkulu olduğu işe katkı verebildiğini söyleyen Michaels, şu an pazarlama, modellik, içerik yaratma gibi alanlarda ders veriyor.


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