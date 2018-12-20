Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da açılan FlyZoo Hotelde müşteriler sadece yüz tarama sistemiyle otele giriş yapabiliyor. Yüz taraması sistemi, müşterilerin, otel hizmetlerine erişmek için yüzlerini bir çeşit anahtar kart olarak kullanmalarına olanak sağlıyor.

Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı

Müşteriler odadaki ışıkları, televizyonu ve perdeleri, Alibaba'nın sesle çalışan dijital asistanı aracılığıyla kontrol edebilirken; otonom robotlar yemek, kokteyl ve kahve servis etmek için kullanılıyor.

Otel rezervasyonları ve check-in işlemleri bir uygulama aracılığıyla mobil cihazlarda birkaç tık ile gerçekleştirilebiliyor.

FlyZoo Hotel CEO'su Wang Qun konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"AI tabanlı çözümler, müşterilerin zamandan tasarruf etmesine ve otel çalışanlarının tekrar eden gereksiz işlerden kurtulmasına yardımcı olabilir.