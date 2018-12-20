HABER

Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

Çinli İnternet devi Alibaba, check-in, ışık kontrolü ve oda servisi gibi bir dizi hizmet prosedürünü otomatikleştirerek yapay zekâ (AI) ile donatılmış ilk otelini açtı.

Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da açılan FlyZoo Hotelde müşteriler sadece yüz tarama sistemiyle otele giriş yapabiliyor. Yüz taraması sistemi, müşterilerin, otel hizmetlerine erişmek için yüzlerini bir çeşit anahtar kart olarak kullanmalarına olanak sağlıyor.

Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı

Müşteriler odadaki ışıkları, televizyonu ve perdeleri, Alibaba'nın sesle çalışan dijital asistanı aracılığıyla kontrol edebilirken; otonom robotlar yemek, kokteyl ve kahve servis etmek için kullanılıyor.
Otel rezervasyonları ve check-in işlemleri bir uygulama aracılığıyla mobil cihazlarda birkaç tık ile gerçekleştirilebiliyor.
FlyZoo Hotel CEO'su Wang Qun konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"AI tabanlı çözümler, müşterilerin zamandan tasarruf etmesine ve otel çalışanlarının tekrar eden gereksiz işlerden kurtulmasına yardımcı olabilir.
Oteller için 'akıllı beyinler’ yaratmak istiyoruz. Gelecekte, otellerimizi daha akıllı ve daha otomatik hale getirmeye ve tüketiciler için daha özelleştirilmiş deneyimler oluşturmaya devam edeceğiz.”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin yapay zeka oteli yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havice'de toplu mezar şoku! Bölge araç geçişine kapatıldı

Havice'de toplu mezar şoku! Bölge araç geçişine kapatıldı

ABD Senatosu geçici bütçeyi onayladı

ABD'de kriz aşıldı, kritik madde geçmedi

Karadeniz’de kriz! Savaş gemileri yola çıktı

Karadeniz’de kriz! Savaş gemileri yola çıktı

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Trump, şaşırtan karar sonrası kameraların karşısına geçti: Eve dönme zamanı geldi

Trump, şaşırtan karar sonrası kameraların karşısına geçti: Eve dönme zamanı geldi

Bilim adamlarından eşsiz başarı! Mikroskobik boyutta üretmeyi başardılar!

Bilim adamlarından eşsiz başarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.