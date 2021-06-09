Dünyanın ilk yenebilir maskesi! Fiyatı 140 lira

Japonya’da bir firma dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Meşhur Japon çöreği melonpan'dan (kavun ekmek) üretilen ürünün en az piyasada satılan diğer maskeler kadar koruyucu olduğu açıklandı.

"Goku no Kimochi" adlı bir masaj ve güzellik merkezinin ürün geliştirme departmanı tarafından üretilen maskenin, kavun ekmeğin kokusunu her daim içlerine çekebilmeyi hayal eden 3 üniversite öğrencisinin talebine yanıt olarak ortaya çıktığı kaydedildi. Maskede kullanılan çörekleri Japonya’nın ünlü "kavun ekmek" satış zinciri "Melon de Melon"un sağladığı açıklandı. Maskenin kalitesini laboratuvar ortamında test ettiren üretici firma, sıra dışı ürünün en az piyasada satılan endüstriyel maskeler kadar koruyucu olduğunu duyurdu.

FİYATI 140 LİRA

Kullanıcısının karnını doyurmayı vadeden maskenin 10 Haziran'dan itibaren çevrimiçi ortamda Japonya’da satışa sunulacağı öğrenilirken, 5'li paketin fiyatının ise bin 800 yen (yaklaşık 140 lira) olacağı belirtildi.

ADINI GÖRÜNTÜSÜNDEN ALIYOR

Japonya'da "Melonpan" (kavun ekmek) olarak bilinen meşhur şekerli çörekler, adını kavunu andıran şeklinden alıyor. Sanılanın aksine genelde içinde kavun bulunmasa da, son zamanlarda bazı üreticiler kavun aromalı melonpan'ları da sevenlerin beğenisine sunuyor.

(İHA)

