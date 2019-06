Dünyanın izlediği çevre konferansı İstanbul’da

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek dünyaca ünlü Caretakers of the Environment Uluslararası Çevre Konferansı, 1 Temmuz’da TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için çevre odaklı projeler geliştirilmesinde önemli bir etkinlik olan Caretakers of the Environment Uluslararası Çevre Konferansı bu kez Türkiye’de düzenlenecek. Farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına ve güncel çevre sorunlarına farkındalık sağlamalarına olanak tanıyacak ortamlar oluşturmayı hedefine koyan konferansın 33’üncüsünün ev sahipliğini ise TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi üstlendi. 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan konferansın teması “Büyük Şehirde Sürdürülebilir Yaşam” olarak seçildi. Konferansa Türkiye, Amerika, Rusya, Portekiz, Polonya, Endonezya, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Güney Afrika, Malavi, Meksika, Danimarka ve İsveç’ten toplam 232 lise öğrencisi ve öğretmen katılacak.