Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Moldovalı pop ve elektronik müzik şarkıcısı, Dan Balan, Afrika’da 100 gönüllü çocuğun katılımıyla gerçekleştirdiği “numa numa 2” şarkısına çektiği klip müzik listelerinde. Uganda’da yaşayan 100 gönüllü çocuğun klipte sergiledikledik kendilerine özgü dans performansları, müziğin gücünün insanları nasıl etkilediğini gösteriyor.

Romanya’dan Türkiye’ye, Rusya’dan Japonya’ya kadar uzanan “Numa Numa 2” şarkısıyla, farklı kültürdeki müzikseverler dans etmeye devam ediyor. Dünya listlerine giren “Dragostea Din Tei” adlı şarkının yeni düzenlemesi ile “Numa numa 2” yıllar sonra, dünya da ve ülkemizde digital platformlarda en çok dinlenen ve izlenen şarkı oldu.

Grammy adayı ve dünya çapında bilinen bazı hit parçaların yazarı Dan Balan yeni klibini, Uganda'da çekti. Klipte 100 gönüllü siyahi çocuk, danslarıyla tüm dünyaya enerji ve yeteneklerini sergilediler. Siyahilerin vücut yapılarında, kas lif yapılarının beyaz insanlardan fazla olması, vucutlarında daha fazla oksijen sağlamasına neden olduğu için dans ve spor gibi aktivitelerde beyaz insanlardan daha üstün oldukları bilinen bir gerçek. 100 gönüllü çocuk “Numa numa 2” şarkısında kendine özgü danslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Youtube kanalında, beş gün gibi kısa bir süre içinde yedi milyondan fazla insan videoyu izledi.

Türkiye’de de “Numa numa 2” müzik listlerinde ilk sıraya yerleşti. Muud müzik ve Fizy'de en çok dinlenen ve indirilen şarkılar arasında yer aldı.

