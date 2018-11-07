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"Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD'nin, İran'a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz" - "Çin'in, geçmişteki Hitler'den ne farkı vardır? Ha bedeni eritmiş sabun yapmışsın ha öz benliğini, kimliğini eritip yok etmişsin"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD'nin, İran'a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, Doğu Türkistan'da, Müslüman Türk nüfusunu azaltmaya yönelik bir politika izlediğini söyledi.

Doğu Türkistan'da, Çin'in politikasının "Türklüğü ve Müslümanlığı kamplarda eriterek yok etmek üzerine kurulduğu"nu ifade eden Destici, "Çin'in bugün geçmişteki Hitler'den ne farkı vardır? Ha bedenini eritmiş sabun yapmışsın ha öz benliğini, kimliğini eritip yok etmişsin. Biz bunun ikisinin de asimilasyon ve soykırım olduğunu buradan haykırıyoruz." diye konuştu.

- Yeni enerji savaşları

Doğu Akdeniz ve Ege bölgelerinin önemine değinen Destici, bu bölgelerin yeni enerji savaşları konusunda stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in, Kıbrıs'a yönelik, Türkiye'siz birtakım hesaplar yaptığını dile getiren Destici, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Allah'ın izniyle bu oyunları bertaraf edeceğiz ve gerekirse en büyük riskleri almak adına, ülkemize doğru namlularını çeviren tüm düşman donanmalarını denizin dibine yollayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD'nin, İran'a yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Destici, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve dünya üzerindeki diğer devletleri hiçe sayarak alındığını vurguladı.

Destici, ABD'nin yaptırım kararını tanımamaları için Türkiye başta olmak üzere, dünya devletlerine çağrıda bulunarak, "Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD'nin, İran'a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz." ifadesini kullandı.

- PKK ile mücadele

Güvenlik güçlerinin tüm unsurlarıyla PKK terör örgütüne karşı 7 gün 24 saat mücadele ettiğine dikkati çeken Destici, "İki yıl öncesine kadar içeride toplamı 10 bine yaklaşan bir silahlı terörist mevcuduna dayalı PKK kapasitesinin, mevcut olarak bin kişinin altına düşmüş olduğu açıklamalar ve bilgiler gurur vericidir." dedi.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda bir oluşuma asla izin vermeyeceğinin altını çizen Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e operasyon düzenlendiği gibi Fırat'ın doğusuna da benzeri operasyonlar düzenleyerek, terör örgütü uzantılarından bölgeyi başarılı bir şekilde temizleyeceğine inandıklarını aktardı.

Öte yandan Destici, TBMM'de 5 parti grubunun ortak önergeleriyle down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının, tarihe geçtiğini belirtti.

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BBP Büyük Birlik Partisi genel başkan Mustafa Destici

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