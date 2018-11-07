BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD'nin, İran'a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, Doğu Türkistan'da, Müslüman Türk nüfusunu azaltmaya yönelik bir politika izlediğini söyledi.

Doğu Türkistan'da, Çin'in politikasının "Türklüğü ve Müslümanlığı kamplarda eriterek yok etmek üzerine kurulduğu"nu ifade eden Destici, "Çin'in bugün geçmişteki Hitler'den ne farkı vardır? Ha bedenini eritmiş sabun yapmışsın ha öz benliğini, kimliğini eritip yok etmişsin. Biz bunun ikisinin de asimilasyon ve soykırım olduğunu buradan haykırıyoruz." diye konuştu.

- Yeni enerji savaşları

Doğu Akdeniz ve Ege bölgelerinin önemine değinen Destici, bu bölgelerin yeni enerji savaşları konusunda stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in, Kıbrıs'a yönelik, Türkiye'siz birtakım hesaplar yaptığını dile getiren Destici, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Allah'ın izniyle bu oyunları bertaraf edeceğiz ve gerekirse en büyük riskleri almak adına, ülkemize doğru namlularını çeviren tüm düşman donanmalarını denizin dibine yollayacağız." değerlendirmesinde bulundu.