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Dünyanın kanını donduran görüntülerin sorumlusu ortaya çıktı! 'Buça Kasabı'nın 'kilise' ayrıntısı

06.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarbay Azatbek Omurbekov, 64. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayının komutanı. O ve adamları, Kiev'in eteklerinde bir kasaba olan Buça'da savaş suçları işlemekle suçlanıyorlar. Omurbekov, Rus işgalinden birkaç hafta önce Rus Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanmıştı.

Dünyanın kanını donduran görüntülerin sorumlusu ortaya çıktı! 'Buça Kasabı'nın 'kilise' ayrıntısı

Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşında savaş suçları işlemekle suçlanmasının ardından 'Buça Kasabı' lakaplı bir Rus komutanın geçen yıl Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanmış kıdemli bir asker olduğu ve şöyle dediği ortaya çıktı: 'Tarih göstermektedir ki savaşlarımızın birçoğunda ruhumuzla mücadele etmişizdir'.

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Yarbay Azatbek Omurbekov, geçen hafta geri çekilene kadar Kremlin güçleri tarafından işgal edilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'in eteklerinde yer alan Buça kasabasının işgalinde yer alan 64. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı'nın komutanı.

Rus kuvvetlerinin geri çekilmeden önce Bucha'da gerçekleştirdiği iddia edilen sivil katliamların korkunç görüntüleri son günlerde küresel bir tepkiye yol açtı ve Batılı ülkeleri düzinelerce Moskova diplomatını sınır dışı etmeye ve Rusya'dan kömür ithalatı yasağı da dahil olmak üzere başka yaptırımlar önermeye sevk etti.

"BAŞTAN SONA SUÇ MAHALLİ"

ABC News muhabiri James Longman, Rus askerlerinin "50 yaşın altındaki tüm erkekleri öldürdüğünü" ve "arkadaşlarını gömmesi için ona 20 dakika verdiğini" söyleyen Mykola adında yerel bir adamla röportaj yaptı.

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Longman Twitter paylaşımıyla şunları aktardı:

'Ruslar oraya vardıklarında belge istediler. Kağıtlarınızdaki sizin tehdit olduğunuzu düşünmelerine neden olacak bir şey buldukları anda öldünüz demek. Mykola, dövme aramak için erkekleri soyduklarını söyledi. Belki askeri dövmeler. Bu kasaba baştan sona bir suç mahalli.'

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Kremlin iddiaları reddetti ve sivillerin görüntülerinin Ukraynalıların kendileri tarafından sahnelenen 'kaba bir sahtekarlık' olduğunu iddia etti.

"SİLAHLAR EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitry Bulgakov tarafından 2014 yılında üstün hizmet madalyası verilen, 40 yaşlarında olduğu düşünülen Omurbekov, yüzlerce Ukraynalı sivilin tecavüz, yağma ve cinayetini organize etmekle suçlanıyor.
Rus ordusunun ve özel servislerinin faaliyetlerini izleyen bir Ukraynalı gönüllü girişimi olan InformNapalm'a göre, Omurbekov, Ukrayna'ya gönderilmeden önce geçen yıl kasım ayında bir Ortodoks rahip tarafından kutsanmıştı.

Komutan, Habarovsk Piskoposu liderliğindeki ayinin ardından şunları söylemişti:

'Tarihe göstermektedir ki savaşlarımızın birçoğunda ruhumuzla mücadele etmişizdir. Silahlar en önemli şey değil.'

Uluslararası hukuka göre, bir askeri komutan, askerleri tarafından işlenen savaş suçlarından sorumlu tutuluyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) devletler arasındaki anlaşmazlıkları yönetiyor ancak bireylere kovuşturma açamıyor. UAD Rusya aleyhine karar verirse, bunun uygulanmasından BM Güvenlik Konseyi sorumlu tutulacak. Ancak Moskova, BMGK'nin beş daimi üyesinden biri olarak bunu onaylayan herhangi bir teklifi veto etme hakkına sahip.

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