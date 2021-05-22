Dünyanın kanını donduran olay! El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinde toplam 24 ceset bulundu

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, 2005'te polis teşkilatından atılan Hugo Osorio Chavez'in (51), başkent San Salvador'un 78 kilometre kuzeybatısında yer alan evinin bahçesinde 10 ceset daha bulunduğunu belirterek eski polisin evinin bahçesinden toplam 24 cesedin çıkarıldığını bildirdi.

40'A YAKIN CESET ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bahçeden toplam 40'a yakın cesedin çıkarılacağının tahmin edildiğini kaydeden yetkililer, tüm cesetlerin çıkarılmasının bir ay kadar sürebileceğini ifade etti.

Öte yandan New York Post'ta yer alan bilgiye göre bahçede bulunan cesetlerin birçoğu kadınlara ait. Kadınların seks ve cinayet çetesinin kurbanı olduklarına inanılıyor.

SEKS SUÇLARI İÇEREN SABIKA KAYDI VAR

51 yaşındaki Chavez'in seks suçları iddialarını içeren bir sabıka kaydı var. Polisler, gazetecilere verdiği demeçte, Chavez'in sosyal medyada kadınları bulan ve onları “Amerikan Rüyası” vaadiyle kandıran biri olduğunu ifade ettiler.

NİSAN AYINDA GÖZALTINDA ALINDI

Chavez, nisanda 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle Chalchuapa kentinde gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



