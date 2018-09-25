HABER

Dünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, BM Genel Kurulu'ndaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık bebeği Neve ile katıldı.

Dünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.

Yeni Zelanda Herald'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Nelson Mandela Barış Zirvesi'nin yapıldığı BM Genel Kurulu'na 3 aylık kızı Neve Te Aroha ve eşi Clarke Gayford ile geldi.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci ülke lideri olan Ardern'in, bebeği Neve'yi kucaklayıp öperek yakından ilgilenmesi görüntü ve fotoğraflara yansıdı.

NEVE'NİN KİMLİĞİ PAYLAŞILDI

Twitter kullanıcılarının Neve'ye verilen BM kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından "Yeni Zelanda'nın İlk Bebeği" yazılı BM'nin verdiği tanıtım kartını paylaştı.

Gayford paylaşımın devamında, "Keşke BM'deki bir salonda bebeğin bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu." ifadelerini kullandı.

Dn3uUZyU4AEFaBX

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, 3 ay sonra yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. Başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

Başbakan Ardern'in, 27 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya da eşi ve bebeğiyle gelmesi bekleniyor.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı! Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!
Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zirve New York BMGK birleşmiş milletler genel kurulu Jacinda andern bebek Neve

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

İlginizi Çekebilir

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...

İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet başkanı seçildi, ayağı yerden kesildi!

Devlet başkanı seçildi, ayağı yerden kesildi!

Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!

Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!

Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı

Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı

Polislerin mezuniyet dansı şaşırttı!

Polislerin mezuniyet dansı şaşırttı!

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

ABD'den kritik açıklama: Esad istifaya zorlanmayacak

ABD'den kritik açıklama: Esad istifaya zorlanmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.