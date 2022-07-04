Dünyanın konuştuğu işçi! Yanlışlıkla maaşının 330 katı hesabına yattı, ortadan kayboldu

Şilili işçinin yaptıkları dünya çapında ses getirdi. Adı açıklanmayan işçi, yanlışlıkla maaşının 330 katına sahip oldu. Peki bu nasıl oldu?

MAAŞININ 330 KATI ÖDENİNCE KAYBOLDU!

Insider'ın aktardığına göre dondurulmuş gıda üreticisi CIAL Alimentos'ta çalışan işçi, bir maaş bordrosu hatası nedeniyle maaşının yaklaşık 330 katı ödendikten sonra istifa etti ve ulaşılamaz hale gelerek sırra kadem bastı. İşçiye 545 dolar yerine 180 bin 418 dolar yatırıldı.

MÜDÜRÜNE BİLDİRMİŞ

İşçi dağıtım merkezinin müdür yardımcısına giderek maaşının 330 katının yatırıldığını söyledi. Müdür yardımcısı da bunu insan kaynakları departmanına bildirdi ve hatayı fark eden işçiden fazla paranın iadesini başlatmak için bankasına gitmesini istedi. İşçi de ertesi gün bankaya gideceğine söz verdi. Bu noktadan sonra işçinin fazla yatan parayı iade edeceği ve konunun kapanacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı.

WHATSAPP MESAJLARINA BAKMADI

İşçi parayı iade etmedi ve CIAL Alimentos'tan gelen aramaları ve WhatsApp mesajlarını üç gün boyunca görmezden geldi. İşçi daha sonra avukatı aracılığıyla gönderilen bir mektupta istifasını sundu. O zamandan beri işçiden haber alınamadığı öğrenildi.

Şirket, işçi hakkında suç duyurusunda bulundu, ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı. Eski çalışan, şikayette fonları zimmete geçirmekle suçlanıyor.

