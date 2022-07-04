HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın konuştuğu işçi! Yanlışlıkla maaşının 330 katı hesabına yattı, ortadan kayboldu

Dünyanın konuştuğu işçi! Yanlışlıkla maaşının 330 katı hesabına yattı, ortadan kayboldu

04.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı açıklanmayan Şilili bir işçi yanlışlıkla maaşının yaklaşık 330 katı yatırıldıktan sonra sırra kadem bastı. İşçi, maaş bordrosundaki bir hata nedeniyle 545 dolar yerine 180 bin 418 dolar ödeme alınca ortadan kayboldu.

Dünyanın konuştuğu işçi! Yanlışlıkla maaşının 330 katı hesabına yattı, ortadan kayboldu

Şilili işçinin yaptıkları dünya çapında ses getirdi. Adı açıklanmayan işçi, yanlışlıkla maaşının 330 katına sahip oldu. Peki bu nasıl oldu?

MAAŞININ 330 KATI ÖDENİNCE KAYBOLDU!

Insider'ın aktardığına göre dondurulmuş gıda üreticisi CIAL Alimentos'ta çalışan işçi, bir maaş bordrosu hatası nedeniyle maaşının yaklaşık 330 katı ödendikten sonra istifa etti ve ulaşılamaz hale gelerek sırra kadem bastı. İşçiye 545 dolar yerine 180 bin 418 dolar yatırıldı.

MÜDÜRÜNE BİLDİRMİŞ

İşçi dağıtım merkezinin müdür yardımcısına giderek maaşının 330 katının yatırıldığını söyledi. Müdür yardımcısı da bunu insan kaynakları departmanına bildirdi ve hatayı fark eden işçiden fazla paranın iadesini başlatmak için bankasına gitmesini istedi. İşçi de ertesi gün bankaya gideceğine söz verdi. Bu noktadan sonra işçinin fazla yatan parayı iade edeceği ve konunun kapanacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı.

kumar-11

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında "yanlışlıkla" milyoner olduDünya onu konuşuyor! 40 yaşında "yanlışlıkla" milyoner oldu

WHATSAPP MESAJLARINA BAKMADI

İşçi parayı iade etmedi ve CIAL Alimentos'tan gelen aramaları ve WhatsApp mesajlarını üç gün boyunca görmezden geldi. İşçi daha sonra avukatı aracılığıyla gönderilen bir mektupta istifasını sundu. O zamandan beri işçiden haber alınamadığı öğrenildi.

Şirket, işçi hakkında suç duyurusunda bulundu, ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı. Eski çalışan, şikayette fonları zimmete geçirmekle suçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD bu olayı konuşuyor, görüntüler yayınlandıABD bu olayı konuşuyor, görüntüler yayınlandı
İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözlerİsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler
Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdiSağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Şili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar

Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar

İlginizi Çekebilir

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.