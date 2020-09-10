HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın konuştuğu Kolesnikova'nın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Dünyanın konuştuğu Kolesnikova'nın ilk ifadesi ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Belarus'un muhalif siyasetçisi Maria Kolesnikova, emniyet yetkililerinin geçen hafta kendisini zorla Ukrayna'ya sınır dışı etmeye çalıştıkları sırada kafasına torba geçirip, kendisini ölümle tehdit ettiklerini açıkladı.

Dünyanın konuştuğu Kolesnikova'nın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun yeniden seçilmesine karşı aylar boyunca yapılan protestoların en önemli liderlerinden biri olan Kolesnikova, pasaportunu yırtarak sınır dışı edilmekten kurtuldu.

Hayatını kaybetmekten ciddi bir şekilde endişe ettiğini belirten Kolesnikova, "Eğer Belarus Cumhuriyetini gönüllü olarak terk etmezsem, her halükârda canlı ya da parçalara ayrılmış bir şekilde ülkeden çıkarılacağım özellikle belirtildi. Ayrıca 25
yıla kadar hapis cezası alacağım konusunda da tehditler aldım" dedi.

Kolesnikova'nın avukatı, KGB emniyet birimi de dahil olmak üzere, Belaruslu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Muhalif lider, bugün sorgulanmak üzere başkent Minsk'te gözaltında tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Lukashenko ise 9 Ağustos'ta ezici bir çoğunlukla kazandığı seçimlerde hile yaptığına ilişkin iddiaları reddetmiş ve istifasını talep eden göstericilere sert karşılık vermişti. Lukashenko, göstericilerle konuşmayı kabul etmemişti.

Tartışmalı seçimden beri geçen bir ayda neredeyse tüm önemli Belaruslu muhalif liderler ya tutuklanmışlar, ya kaçmışlar ya da ülkeyi terk etmeye zorlanmışlardı.

1994'ten beri iktidarda olan Cumhurbaşkanı Lukashenko, önemli müttefiki olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan desteğini sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyorİBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı
En Çok Okunan Haberler
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
İlginizi Çekebilir
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Diğer Haberler
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut Limanı'nda yangın çıktı
Patlamanın yerle bir ettiği yerde şimdi de yangın!
Macron'dan önemli Türkiye açıklaması
Macron'dan önemli Türkiye açıklaması
WAP ne demek?
Tartışma başlatan şarkı 'WAP' ne demek?
ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti!
ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti!
Korona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandı
Korona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandı
Trump'tan Erdoğan yorumu: Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.