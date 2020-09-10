Dünyanın konuştuğu Kolesnikova'nın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun yeniden seçilmesine karşı aylar boyunca yapılan protestoların en önemli liderlerinden biri olan Kolesnikova, pasaportunu yırtarak sınır dışı edilmekten kurtuldu.

Hayatını kaybetmekten ciddi bir şekilde endişe ettiğini belirten Kolesnikova, "Eğer Belarus Cumhuriyetini gönüllü olarak terk etmezsem, her halükârda canlı ya da parçalara ayrılmış bir şekilde ülkeden çıkarılacağım özellikle belirtildi. Ayrıca 25

yıla kadar hapis cezası alacağım konusunda da tehditler aldım" dedi.

Kolesnikova'nın avukatı, KGB emniyet birimi de dahil olmak üzere, Belaruslu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Muhalif lider, bugün sorgulanmak üzere başkent Minsk'te gözaltında tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Lukashenko ise 9 Ağustos'ta ezici bir çoğunlukla kazandığı seçimlerde hile yaptığına ilişkin iddiaları reddetmiş ve istifasını talep eden göstericilere sert karşılık vermişti. Lukashenko, göstericilerle konuşmayı kabul etmemişti.

Tartışmalı seçimden beri geçen bir ayda neredeyse tüm önemli Belaruslu muhalif liderler ya tutuklanmışlar, ya kaçmışlar ya da ülkeyi terk etmeye zorlanmışlardı.

1994'ten beri iktidarda olan Cumhurbaşkanı Lukashenko, önemli müttefiki olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan desteğini sürdürüyor.



