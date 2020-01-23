Dünya bu 'tatlılığı' konuşuyor!

Cocker Spaniel yani İspanyol Cocker cinsi bir köpek, herkesin kalbini çalarak internetin yeni fenomeni oldu.

Geçen ay Nori adlı insan yüzlü köpek interneti kasıp kavururken, Winnie adlı yavru köpek kısa sürede sosyal medyanın yeni sevgilisi haline geldi.

Winnie'nin sahipleri Ellée ve Tom, sıra dışı bir güzelliğe sahip olan köpeklerine Instragram hesabı açtı.

Çift, şimdiye kadar sadece 24 fotoğrafını paylaştı. Ancak buna rağmen Winnie'nin hesabının kısa sürede 260 bin takipçisi oldu.

SEVİMLİ KÖPEK WINNIE

Winnie'yi bu kadar özel kılan ise gözleri. İri ela gözleri ve masum bakışlarıyla görenlerin kalbini çalan Winnie, henüz üç aylık bir yavru.

2019 yılının ekim ayında dünyaya gelen köpek, Disney prenseslerine benzetiliyor ve her fotoğrafına beğeni yağıyor.

Winnie'nin bakışları sosyal medyanın adeta kalbini eritirken, kimileri ise köpeğin gözlerinin doğal olup olmadığını sorguluyor.

Winnie'nin internet fenomenine dönüşmesi ise bir TikTok videosu sayesinde olmuş.

Sahiplerinin oyuncu ve sevgi dolu bir köpek olarak nitelendirdiği Winnie'nin güzelliği, Ellée ve Tom için bazı iş kapılarını da aralamış.

Winnie'yi reklamlarında kullanmak isteyen şirketlerden teklifler aldıklarını söyleyen çift, bu iş fırsatlarını pek önemsemediklerini, köpeklerinin sağlıklı ve keyifli bir şekilde büyümesini arzu ettiklerini söyledi.



