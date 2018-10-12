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Dünyanın konuştuğu robotun son marifeti ağızları açık bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Boston Dynamics, son projesiyle büyük beğeni topladı.

Uzun süren çalışmalar sonrasında ortaya çıkan Atlas, son marifetiyle dünyanın ilgisini çekti.

Dünyanın konuştuğu robot: Atlas

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Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.
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Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı.
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Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.
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Atlas hızlı adımlarla hedefe yürüyor.
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Önünde üç basamaklı bir engel bulunuyor.
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Yüksekliği hiç takılmadan çıkmaya başlıyor!
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İşte aynen böyle...
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Saniyeler içerisinde bunu yapabilen Atlas en tepe noktasına ulaşıyor.
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Ve en tepe...
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İşte bu kadar!
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Şimdi de Atlas'ı bir başka açıdan görüyoruz...
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Sola doğru sıçrama yapan Atlas ikinci basamağa çıkıyor.
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Daha sonra hiç beklemeden diğer ayağıyla üst basamağa tırmanıyor.
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İşte bu kadar...
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Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!
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Önce eline tahtayı alan robot...
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daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.
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Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.
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Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...
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Daha sonra usulca kaldırıyor...
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Bunu yapması ise sadece saniyeler sürüyor!
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Tahtayı kaldırdıktan sonra onunla bakın ne yapacak?
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Yavaşça tahtayı diğer yöne döndürüyor..
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Ardından dik bir vaziyete getiriyor...
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Şimdi de duvara doğru onu yaklaştırıyor...
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Bu kez kancalarını kullanıp tahtayı duvara çiviliyor.
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Tahtayı duvara yapıştırdıktan sonra ise...
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Eline matkabı alıp tahtayı çiviliyor...
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Tüm bunları yaparken hiç destek almıyor!
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Evet bu bir inşaat robotu ve inşaat işçilerinin yerini almaya başlıyor...
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Henüz emekleme aşamasında olmasına karşın oldukça hızlı ve yakın gelecekte robotların neler neler yapabileceğini göstermesi açısından da ilginç bir örnek...
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Anahtar Kelimeler:
atlas Boston Dynamics ABD robot

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