Dünyanın konuştuğu robotun son marifeti ağızları açık bıraktı

Uzun süren çalışmalar sonrasında ortaya çıkan Atlas, son marifetiyle dünyanın ilgisini çekti.

Dünyanın konuştuğu robot: Atlas

1 / 31 Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.

2 / 31 Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı.

3 / 31 Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.

4 / 31 Atlas hızlı adımlarla hedefe yürüyor.

5 / 31 Önünde üç basamaklı bir engel bulunuyor.

6 / 31 Yüksekliği hiç takılmadan çıkmaya başlıyor!

7 / 31 İşte aynen böyle...

8 / 31 Saniyeler içerisinde bunu yapabilen Atlas en tepe noktasına ulaşıyor.

9 / 31 Ve en tepe...

10 / 31 İşte bu kadar!

11 / 31 Şimdi de Atlas'ı bir başka açıdan görüyoruz...

12 / 31 Sola doğru sıçrama yapan Atlas ikinci basamağa çıkıyor.

13 / 31 Daha sonra hiç beklemeden diğer ayağıyla üst basamağa tırmanıyor.

14 / 31 İşte bu kadar...

15 / 31 Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!

16 / 31 Önce eline tahtayı alan robot...

17 / 31 daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.

18 / 31 Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.

19 / 31 Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...

20 / 31 Daha sonra usulca kaldırıyor...

21 / 31 Bunu yapması ise sadece saniyeler sürüyor!

22 / 31 Tahtayı kaldırdıktan sonra onunla bakın ne yapacak?

23 / 31 Yavaşça tahtayı diğer yöne döndürüyor..

24 / 31 Ardından dik bir vaziyete getiriyor...

25 / 31 Şimdi de duvara doğru onu yaklaştırıyor...

26 / 31 Bu kez kancalarını kullanıp tahtayı duvara çiviliyor.

27 / 31 Tahtayı duvara yapıştırdıktan sonra ise...

28 / 31 Eline matkabı alıp tahtayı çiviliyor...

29 / 31 Tüm bunları yaparken hiç destek almıyor!

30 / 31 Evet bu bir inşaat robotu ve inşaat işçilerinin yerini almaya başlıyor...