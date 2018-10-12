Dünyanın konuştuğu robotun son marifeti ağızları açık bıraktı

Uzun süren çalışmalar sonrasında ortaya çıkan Atlas, son marifetiyle dünyanın ilgisini çekti.
Dünyanın konuştuğu robot: Atlas
1 / 31
Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.
2 / 31
Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı.
3 / 31
Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.
4 / 31
Atlas hızlı adımlarla hedefe yürüyor.
5 / 31
Önünde üç basamaklı bir engel bulunuyor.
6 / 31
Yüksekliği hiç takılmadan çıkmaya başlıyor!
7 / 31
İşte aynen böyle...
8 / 31
Saniyeler içerisinde bunu yapabilen Atlas en tepe noktasına ulaşıyor.
11 / 31
Şimdi de Atlas'ı bir başka açıdan görüyoruz...
12 / 31
Sola doğru sıçrama yapan Atlas ikinci basamağa çıkıyor.
13 / 31
Daha sonra hiç beklemeden diğer ayağıyla üst basamağa tırmanıyor.
15 / 31
Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!
16 / 31
Önce eline tahtayı alan robot...
17 / 31
daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.
18 / 31
Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.
19 / 31
Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...
20 / 31
Daha sonra usulca kaldırıyor...
21 / 31
Bunu yapması ise sadece saniyeler sürüyor!
22 / 31
Tahtayı kaldırdıktan sonra onunla bakın ne yapacak?
23 / 31
Yavaşça tahtayı diğer yöne döndürüyor..
24 / 31
Ardından dik bir vaziyete getiriyor...
25 / 31
Şimdi de duvara doğru onu yaklaştırıyor...
26 / 31
Bu kez kancalarını kullanıp tahtayı duvara çiviliyor.
27 / 31
Tahtayı duvara yapıştırdıktan sonra ise...
28 / 31
Eline matkabı alıp tahtayı çiviliyor...
29 / 31
Tüm bunları yaparken hiç destek almıyor!
30 / 31
Evet bu bir inşaat robotu ve inşaat işçilerinin yerini almaya başlıyor...
31 / 31
Henüz emekleme aşamasında olmasına karşın oldukça hızlı ve yakın gelecekte robotların neler neler yapabileceğini göstermesi açısından da ilginç bir örnek...
Okuyucu Yorumları 0 yorum