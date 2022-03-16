Dünyanın konuştuğu Rus gazeteciye büyük şok! Henüz hiçbir şey belli değil…

43 yaşındaki editör Marina Ovsyannikova, Pazartesi akşamı devlet kontrolündeki bir televizyon kanalında 'Savaşı durdurun' yazılı bir pankart ile Rus işgalini protesto etti. Pankartta ‘Propagandalara inanmayın. Canlı yayında size yalan söyleniyor, Ruslar savaşa karşı!’ yazıyordu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden Ovsyannikova, mahkeme tarafından 30 bin ruble (280 ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Yasadışı protesto çağrısı yaptığı için en fazla 10 gün hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi ama suçlama sadece protestodan önce sosyal medyada yayınladığı videoya dayandırıldı.

15 YIL HAPSİ İSTENEBİLİR

Ancak şimdi Ovsyannikova, Rusya'nın işgaliyle ilgili 'sahte haberleri' ortadan kaldırmak için ortaya atılan daha ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kalabilir.

Yeni yasa, çatışmayı askeri operasyon yerine 'savaş' olarak adlandırmayı suç sayıyor ve 15 yıla kadar hapis cezası veriyor.

Rusya'nın devlete ait haber ajansı Tass, büyük bir suç birimi olan Moskova Soruşturma Komitesi'nin gazeteci hakkında dava açtığını bildirdi.

ÖVGÜ YAĞIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Ovsyannikova'nun durumunu gündeme getireceğini söyledi. Fransa, Ovsyannikova'ya sığınma hakkı vermeye hazır.

Ovsyannikova'nın protestosunun ardından, Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenskiy cesur girişimi için kendisine şahsen teşekkür etti.

İngiliz milletvekilleri de onun Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi üzerine konuşurken, yaklaşık 50.000 sosyal medya kullanıcısı ise onun sosyal medyasını destek ve övgü mesajlarıyla doldurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün gece, ülkesinin Ovsyannikova'ya diplomatik koruma ve sığınma vermeye istekli olacağını ve durumuyla ilgili Putin'le bizzat görüşeceğini söyledi.

Kremlin ise Ovsyannikova'nın protestosunu 'holiganlık' eylemi olarak nitelendirdi.



