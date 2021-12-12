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Dünyanın konuştuğu seçim! Bağımsızlığa 'hayır' dediler

12.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da halk "Fransa'nın bir parçası veya bağımsız bir ülke olmak" için sandık başına gitti. Oylamadan 96,49'u bağımsızlığa "hayır" sonucu çıktı.

Dünyanın konuştuğu seçim! Bağımsızlığa 'hayır' dediler

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda halk bağımsızlık aleyhine oy kullandı.

BAĞIMSIZLIK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Yaklaşık 184 bin seçmenin bulunduğu Yeni Kaledonya'da halk "Fransa'nın bir parçası veya bağımsız bir ülke olmak" için sandık başına gitti.

Seçmenlerin yüzde 96,49'u bağımsızlığa "hayır" dedi. Katılım oranı ise rekor düşüşle yüzde 43,90 olarak belirlendi.
Bağımsızlık yanlıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle referandumun düzenlenmesi için yeterli şartların oluşmadığını belirterek seçmenlere oy kullanmama çağrısı yapmıştı.

Yeni Kaledonya'da Kasım 2018'de ve Ekim 2020'de yapılan bağımsızlık iki referandumdan da "hayır" oyu çıkmıştı.

Bağımsızlık yanlılarının Fransa ile yaptığı anlaşma uyarınca 2022'den önce bir referanduma daha gitme hakkı bulunuyordu.

"YENİ KALEDONYA FRANSIZ KALACAK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, referandumun sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, 2018 ve 2020'den sonra bu referandumdan da bağımsızlık aleyhine oy kullanıldığını ifade ederek Yeni Kaledonyalıların "Fransız" kalmayı tercih ettiğini ve bunu özgür şekilde seçtiğini söyledi.

Macron, "Yeni Kaledonya Fransız kalacak. Fransa daha güzel çünkü Yeni Kaledonya (Fransa'ya bağlı) kalmayı tercih etti." ifadesini kullandı.

FRANSA'DAN HER YIL 1,3 MİLYAR AVRO DESTEK

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa'dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. Yeni Kaledonya, 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge oldu.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüz ölçüme sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Louis Mapou'nun yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Fransa
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