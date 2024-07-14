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Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
14.07.2024 14:50
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmasının yankıları sürüyor. Suikast girişimi sonrası şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı silah merak konusu oldu. ABD basınında çıkan bir habere göre, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı silahı açıkladı. Öte yandan, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un evinin etrafının polis araçlarıyla çevrildiği gelen haberler arasında.

Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Dünya, Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmasını konuşuyor. Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Trump, sağ kulağından yaralandı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ise öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Suikast girişiminin ardından birçok detay merak konusu oldu. Bunlardan biri de şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı silah ile ilgiliydi.

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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE KULLANILAN SİLAH: AR-15

Washington Post'un haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüphelinin "ArmaLite Rifle Model 15" (AR-15) tipi yarı otomatik tüfek kullandığını belirtti.

Şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı AR-15 tipi yarı otomatik silah, başta askeri alanda kullanılması için tasarlansa da silah üreticilerinin kendi versiyonlarını piyasaya sürmesiyle ABD'de sivillerin en çok satın aldığı silahlardan biri haline geldi.

Crooks'un kullandığı AR-15, ABD ordusunda kullanılan M16'nın yarı otomatik sivil modeli.

ABD'DE YAKLAŞIK 16 MİLYON KİŞİ AR-15 TÜFEK SAHİBİ

Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anket verilerine göre, ABD'de her 20 yetişkinden 1'i Trump'a saldırıda kullanılan AR-15 tipi tüfeğe sahip. Bu da yaklaşık 16 milyon kişinin en az birinde AR-15 bulunduğu anlamına geliyor.

991 milimetre uzunluğunda, 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre.

Yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine sahip silahtan çıkan mermiler, organları bir anda yok edebilecek kadar yoğun bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor.

AR-15'in küçük ve hafif olan 223 kalibrelik (5,56 milimetre) mermisinin namlu çıkış hızı yaklaşık saniyede 1006 metre. Ayrıca 6 futbol sahası kadar mesafeyi 1 saniyede katedebiliyor.

Merminin göğüs boşluğuna isabet etmesi halinde akciğer dokusunu parçalayabileceği, sinirlere ve damarlara zarar verebileceği, ölüme sebep olan şiddetli kanamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Hız nedeniyle mermi, "blast etkisi" oluşturması sonucu vücutta ilerlediği çizginin dışında da iç yaralanmalara yol açıyor.

AR-15 tarzı yarı otomatik silahın mermisi, hedefe isabet ettikten sonra vücuttan çıkış bölgesinde 9 milimetrelik mermili bir tabancanınkine oranla daha büyük, açık bir yaraya neden oluyor.

Görgü tanıkları, silahın ateşlendikten sonra havai fişek ya da "kükreme gibi yüksek bir ses" çıkardığını ifade ediyor.

Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anketi de AR-15'e sahip kişilerin, genelde "40-65 yaşlarında beyaz tenli erkek ve Cumhuriyetçi Parti destekçilerinden olduğunu" ortaya koyuyor.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN CROOKS'UN EVİNİN ETRAFI SARILDI

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin yankıları sürerken, olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un evinin etrafı polis araçlarıyla çevrildi.

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