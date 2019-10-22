Dünyanın ‘Kukla’sı İstanbul’a geliyor

Dünyanın renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, bu yıl 24 Ekim-3 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl festivalde 7 ülkeden 9 grup yer alacak.

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, Unesco Kültürel Mirası Taşıyıcısı, Uluslararası Kukla ve Karagöz Sanatçısı Cengiz Özek, genel sanat yönetmenliğinde 24 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.

Bu yıl festivalde 7 ülkeden 9 grup yer alıyor

Festival kapsamında İspanya, Meksika İtalya, Çekya, Rusya gibi ülkelerden gelecek gruplar performans sergileyecek.

Festivalin vazgeçilmezlerinden ‘Cengiz Özek’e ait klasikleşmiş ‘Büyülü Ağaç’ ve ‘Çöp Canavarı’ oyunları da, izlemek isteyenlerle buluşma fırsatı yakalayacak. Ayrıca Kukla Festivali bu yıl, 29 Ekim 19:30 tarihli ‘Çöp Canavarı’ adlı gösterisini, bir kaç gün önce tiyatrosu yanan ‘Su Gösteri Sanatları’ sahnesine destek amaçlı olarak seyirci ile buluşturacak.

Kukla Müzesi dünya kuklaları sergisi

Festival kapsamında ‘Kukla Müzesi’ koleksiyonuna ait ‘Dünya Kuklaları Sergisi’ festival süresince ve devamındaki altı aylık süre boyunca misafirlerinin ziyaretine açık olacak. İzleyiciler; Çin, Kamboçya, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Almanya, İtalya, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, farklı teknikler ile meydana getirilmiş bu kuklaları ziyaret edebilecek.

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı Başkanı, Unesco kültür mirası taşıyıcısı Karagöz sanatçısı Cengiz Özek, bu festivalin kukla adı altında bir zamanlar son derece kısır bir algısı olan Türk izleyicisi ve sanatseverlerine, sahne sanatlarının tüm kategorilerini içinde barındırabilen, disiplinler arası, kreatifliği kışkırtan, imkansızlık sözünü kabul etmeyen bir sanatın ufuklarını açtığını belirtti.

