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"Dünyanın Kuran'ın ilkelerine, İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:00 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Kuran-ı Kerim bilmeyen insanlara öğretmek, öğrenenlerin okumasını sağlamak, okuyanlara manasını anlatmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek, buna ihtiyacımız var. Dünyanın Kuran'ın ilkelerine, İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kuran-ı Kerim bilmeyen insanlara öğretmek, öğrenenlerin okumasını sağlamak, okuyanlara manasını anlatmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek, buna ihtiyacımız var. Dünyanın Kuran'ın ilkelerine, İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, 2018-2019 öğretim yılında mezun olacak Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) öğrencileriyle "Mezuniyetten Mesuliyete" başlıklı programda bir araya geldi.

Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Uluslararası İlahiyat Programına Diyanet İşleri Başkanlığının çok önem verdiğini ve bunun, gönül coğrafyası ile gurbette yaşayan insanların istifade edeceği gençlerin yetiştirildiği bir program olacağını belirtti.

Programa "Mezuniyetten Mesuliyete" adının verilmesinin anlamlı olduğunun altını çizen Erbaş, öğrencilere ülkelerine geri döndüklerinde, elde ettikleri birikimleri, insanların faydasına kullanmalarını tavsiye etti.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Nebevi'yi inşa etme gerekçesini hatırlatarak, "İnsanın münevver olabilmesi, aydınlanabilmesi için ilim, bilgi, hikmet, irfan sahibi olacak ve ibadet hayatının ayrılmaz bir parçası olacak. Mescid-i Nebevi bütün bu ihtiyaçları karşılamak için yapıldı." ifadelerini kullandı.

- "Dünyanın Kur'an'ın ilkelerine, İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var"

Hazreti Muhammed'in, "Ben muallim olarak gönderildim" buyurduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Gittiğiniz yerlerde mescitleri birer mektep haline getireceksiniz. Mescitte her biriniz muallim ve muallime olacaksınız. Siz artık mezun oluyorsunuz. Elinizden kitap düşmeyecek. Çünkü artık siz İlahiyat Fakültesi mezunusunuz, siz hocasınız. Sadece bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız değil, bütün Müslümanlar, hatta gayrimüslimler de herkes sizden istifade edecek. Bulunduğunuz yerlerde cami içi ve cami dışı hizmetler sizi bekliyor. Camiyi mektep haline getirerek, camilerde çocuklara, gençlere, yaşı kaç olursa olsun insanlara cami dersleri yapacaksınız. Kur'an-ı Kerim bilmeyen insanlara öğretmek, öğrenenlerin okumasını sağlamak, okuyanlara manasını anlatmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek. Buna ihtiyacımız var, dünyanın buna ihtiyacı var. Dünyanın Kur'an'ın ilkelerine, İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var."

- "Masum insanlar öldürülüyor"

Yeni Zelanda ve Sri Lanka'daki terör saldırılarına da değinen Erbaş, dünyada kötülükten beslenen insanların olduğunu ve bunların camide, kilisede, mabette ibadet eden insanları öldürecek kadar kötülükten beslenmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Masum insanlar öldürülüyor. Bu nasıl bir kötülüktür. Bunlara kim engel olacak? Köşe başlarında 10 yaşındaki çocuğun eline uyuşturucu verip okulda sattıran insanların kötülüğüne kim engel olacak? Peygamber Efendimizin, 'Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' anlayışından hareketle insanlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı peygamberi bir ahlaka davet etmemiz gerekiyor. İlim, irfan, bilgi, hikmet, davet, tebliğ, muallimlik, din hizmeti, din eğitimi yolundan ayrılmayalım. Çünkü insanlığın bize ihtiyacı var."

Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın da katıldığı programın sonunda Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Uluslararası İlahiyat Programı

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