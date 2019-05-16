Dünyanın merakla beklediği Antik kent geçmişe ışık tutacak

M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaoupolis Antik Kenti çalışmalarında ortaya çıkan yeni bulgular dünya tarihine ışık tutacak.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Budaklar köyü sınırları içinde bulunan ve Batı Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianaoupolis Antik Kenti turizme açılması beklenen bölümleri turizmcilere anlatıldı.

Beraberinde kurum Müdürleri ve Turizmcilerle birlikte antik kentte inceleme yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianaoupolis’in çok önemli bir kent olduğunu söyleyerek, “Burası aslında bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer. Biran önce buranın açılarak turizme kazandırılması gerekiyor.” dedi.

Gün yüzüne çıkarılan ve üstünün kapatılarak turizme açılacak olan Klise B yapısını gezen Vali Gürel’e çalışmalar hakkında bilgiler veren kazı sorumlusu Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianaoupolis Antik Kentinde ortaya çıkan mozaiklerin dünyada eşi benzeri olmayan tekil bir örneğe sahip olduğunu söyledi.

Çelikbaş, “Bin 500 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Klise B yapısının yer mozaiklerin 4 ana sahnesinde figürden oluştuğunu belirterek, “ Tevrat ve İncil’de insanın yaratılışı ile ilgili olan bölümde bahsedilen nehirlerin personifikasyonu. Figürlerin üzerinde eyer alan isimler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates şeklinde kırakçe yazılmış. Bunlar 4 tane nehrin ismi, Geon “Nil”, Phison “Havilah”, Tigris “Dicle” ve Euphrates ise” Fırat” nehrini temsil ediyor. Bin 500 yıl önceki yapının içindeki bu kutsal olduğunu düşündüğümüz nehirlerin yer alması Tevrat ve İncil’e göre Rabbimiz Hz. Adem’i dünyaya gönderdiğinde onun bahçesinden çıkan suyun 4 kola ayrılmasını ve dünyaya dolaşarak hayat vermesi. Buradaki Tevrat’ın konusu bir Hristiyanlığa ait bir yapının içerisinde olması dinler arasındaki etkileşimi gösteren en güzel arkeolojik yapılardan bir tanesi. Bu kompozisyonun bir eşi benzeri dünyada görülmemiştir. Tekil bir örneği Eskipazar Hadrianaoupolis antik kentinden barındırmaktadır” dedi.

Vali Gürel: “Bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer”

Karabük Valisi Fuat Gürel ise antik kentin biran önce yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, “ Çok önemli bir antik kentteyiz. Bu aslında bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer. Biran önce buranın açılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Bu manada bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun için bilinç ve duyarlılık oluşturmak için buradayız. Kısa sürede buralara neler yapabileceğimizi görüşerek üstüne bir şey ekleyeceğiz” ifadesinde bulundu.