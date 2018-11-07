Dünyanın gözü ABD'de! Trump tepetaklak oldu!

ABD’de seçmenler, Senato’daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti. Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 31 sandalyesine karşın Cumhuriyetçiler şu ana kadar 36 sandalye elde etmiş görünüyor. İKİ KOLTUK EL DEĞİŞTİRDİ Kritik Temsilciler Meclisi seçimlerinde ilk sandalye değişimi ise Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşandı. Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock’u Virginia’da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu. Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu. Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala’ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen’a karşı kazanarak, Wexton’ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu. Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala’ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen’a karşı kazanarak, Wexton’ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu. İLK KOLTUK KAYBI ABD basınının derlediği resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana’da Cumhuriyet Partili Mike Braun yarışı kazanarak, Demokrat Parti Senatörü Joe Donnely’yi koltuğundan etti. Bu sonuçla, Demokrat Parti Senatodaki ilk koltuk kaybını yaşadı. Demokrat Partiden Delaware’de Tom Carper, Maryland’de Ben Cardin, Rhode Island’da Sheldon Whitehouse, Connecticut’ta da Chris Murphy zaferini ilan etti. Ohio’da Sherrod Brown, Massachusetts’de Elizabeth Warren, Pensilvanya’da Bob Casey, New Jersey’de Bob Menendez, New York’ta Kirsten Gillibrand koltuğunu koruyan diğer Demokrat isimler oldu.