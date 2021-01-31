HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dünyanın merkezi: Milyon Taşı

Dünyanın merkezi: Milyon Taşı

31.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyanın merkezi: Milyon Taşı

Tüm zamanların en gözde kentlerinden olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan İstanbul'daki ‘Milyon Taşı’, asırlarca dünyanın merkezi oldu. Tarih araştırmacısı Ahmet Dilbaz, "'Bütün yollar Roma'ya çıkar' tabirinde kullanılan 'Roma' aslında İtalya'nın başkenti için değil, İstanbul’daki Milyon Taşı için kullanılmıştır" dedi.

İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nın giriş kısmının yakınında bulunan ve bugüne kadar birçok kişinin fark etmeden yanından geçtiği Milyon Taşı’nın tarihi özelliği bilenleri şaşırtıyor. Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından 4'üncü yüzyılda diktirilen sütun İstanbul’a ulaşan Antik Roma yollarının başlangıç noktası ve dünyadaki diğer şehirlerin İstanbul’a olan uzaklıklarının hesaplanmasında kullanılan sıfır noktasıydı. Dolayısıyla dünyada birçok ülke, saatlerini İstanbul’a göre ayarlardı. Hatta haritalar bu nokta esas alınarak hazırlanır ve yönler buraya göre bulunurdu. 1884 yılında Washington’da Uluslararası Meridyen Kongresi adıyla düzenlenen toplantıyla sıfır meridyeninin konumu İstanbul’dan İngiltere’nin Greenwich Kasabası’na taşındı.

Dünyadaki bazı şehirlerin Milyon Taşı’na uzaklıkları şöyle belirlenmiştir:

“Lefkoşa 1846 kilometre, Bakü 1756 kilometre, Moskova 1757 kilometre, Mekke 2 bin 407 kilometre, Berlin 1740 kilometre, Amsterdam 2 bin 214 kilometre, Tahran 2 bin 40 kilometre, Roma 1377 kilometre, Paris 2 bin 258 kilometre, Şam 1488 kilometre, Tokyo 8 bin 954 kilometre ve Londra 2 bin 502 kilometredir.”

d8f83dcafdfa1d481a80752e12c78dc5

“GÜNÜMÜZE ERİŞMİŞ EN KIYMETLİ TAŞTIR”

Milyon Taşı’nın hikayesinin ‘Bütün yollar Roma’ya çıkar’ söylemiyle başladığını söyleyen Tarih Araştırmacısı Mehmet Dilbaz, “Bir sütun halinde kalmış olan bu küçük kaide aslında Konstantinopolis’ten günümüze erişmiş en eski ve en kıymetli taştır. Şehrin kurucusu İmparator I. Konstantin, kenti dünyanın kalbi olarak inşa ettirdiğinde o döneme kadar imparatorluk başkenti olan Roma'yı Konstantinapolis'te taşıdı ve kendi adını verdiği şehirde bir merkez noktası tespit ettirdi. Bu merkez noktasına dört tarafa doğru heykellerin bulunduğu güzel harika bir yapı yaptırdı ve bu esere de milyon noktası denilirdi” ifadelerini kullandı.

61d6043e5819ef06cd0efc0b654eff3e

“DÜNYANIN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLARAK KABUL EDİLİYORDU”

İmparator Konstantin’in şehrin merkezine bu anıtı diktirdiğinde artık ‘Her yol Roma'ya çıkar’ tabirinin kaynağının İstanbul olduğunu söyleyen Dilbaz, “Buradaki anıt ve kaide zamanla harap oluyor. 1204’teki Latin işgalinde anıt üzerindeki heykeller zarar görüyor. Osmanlı'nın son döneminde de hemen kaidenin yan tarafında bulunan çeşmenin su yollarının ve su terazisini inşaatıyla elimizde şu an sadece bir tane sütun kalıyor. İmparator Konstantin bu taşı anıt taşı İstanbul’a Kudüs'ten getirtmiştir ve 'Milyon Taşı' olarak bilinen bu sütuna Hz. İsa'nın dokunduğuna inanılır. Konstantin, Hristiyanlar için son derece önemli ve kutsal bir taşı buraya getirip dikerek imparatorluğun merkezini bu şekilde tescillemiş oldu. Dolayısıyla bütün yollar Roma'ya çıkar tabirinde ki kullandığımız 'Roma' tabiri aslında İtalya'nın başkenti olan Roma değil, İstanbul’daki Milyon Taşı’dır. 1884 yılında Amerika'da alınan karara kadar, dünyanın başlangıç noktası olarak Milyon Taşı kabul ediliyordu” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyorOtomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor

Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor

Yamaç paraşütü ile hem uçtu hem elindeki fincandan çayını yudumladı

Gökyüzünde çay keyfi böyle görüntülendi

Hava verilen traktör lastiği patladı! Panik içerisinde kaçıştılar

Akılalmaz olay! Panik içerisinde kaçtılar

Almanya'da sel sularında rafting keyfi böyle görüntülendi

Sel sularında rafting keyfi! İşte o anlar

Bisikletli genç büyük şok yaşadı! 'Bak şimdi düşecek' dedikten sonra böyle düştü

'Bak şimdi düşecek' dedikten sonra olanlar oldu

Sosyal medya fenomenleri bir anda havaalanına akın etti!

Sosyal medya fenomenleri bir anda havaalanına akın etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.