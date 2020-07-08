Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü' adeta kurudu! Konya'da şoke eden görüntü

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, yaklaşık 8 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan, kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artıp buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmadı.

'MASMAVİ SUYU VE KUŞ TÜRLERİ VARDI'

Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı´nın 26 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyunun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü söyledi. Ceyhan, şunları söyledi: