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'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü, kurudu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 09:46 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Konya Havzası'nda yer altı suyunun çekilmesiyle birlikte gölün güzelliğini oluşturan suyun da çekildiğini belirterek, ''Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda" dedi.

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Şu an gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su bulunuyor.

KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gölün kurumasının en önemli nedeninin Konya Havzası'nda yer altı suyunun çekilmesi olduğunu belirtti. Yaka, şunları söyledi:

''Son zamanlarda ülkemizde ve Konya Havzası'nda yeraltı suyunun çekilmesiyle birlikte Meke Gölü'nün güzelliğini oluşturan suyu çekilmiş durumda. Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda. Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır. Bu mevsimde su çekildiği için mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı görünüm aldı. Bu, gölümüze ayrı bir güzellik verdi.''

SORUN ÇÖZÜLDÜĞÜNDE GÖL ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞACAK

Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılması için yer altı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi ve bununla ilgili eylem planının yapılmasını gündeme getirdiğini ifade eden Kaya, havzanın tamamındaki su sorunu çözüldüğünde gölün eski güzelliğine kavuşacağını söyledi.

Kaya, ''Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılması, yer altı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi, yer altı sulamalarıyla ilgili yeniden değerlendirilme yapılmasını gündeme getiriyor. Meke'nin suyunun çekilmesinin sadece Meke'nin değil, aslında Karapınar veya Konya Havzası'nın tamamının sorunudur. Ben inanıyorum ki, havzanın tamamının su sorunu çözüldüğünde, Meke'nin su seviyesi yeniden yükselerek, eski güzelliğine yeniden kavuşacaktır'' dedi.

'TURİZM VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM'

Bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Kaya, ''Biz bu bölgeyi turizme kazandırmak istiyoruz. Şu an da bile bu gölümüzü gezmeye gelen yüzlerce vatandaşımız var. Ama son zamanlara Ramsar sözleşmesine dahil olan koruma alanı olan bu gölümüzün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından oluşturulacak jeopark çalışmasıyla birlikte yeniden turizme kazandırılmasıyla, turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum'' diye konuştu.

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meke gölü Konya Dünyanın Nazar Boncuğu Konya Havzası

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