Dünyanın önde gelen hekimleri Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Türkiye'ye geliyor

KRANİYOFARİNJİYOMA ÇOCUKLARDA BÜYÜME GERİLİĞİ YAPIYOR

Tümörün, çocuklarda genellikle büyüme ve gelişme geriliği olarak belirti verdiğini söyleyen Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Kraniyofarinjiyoma’nın diğer hipofiz tümörlerine göre davranışları daha farklıdır, tanıda zorluklar alabilir. Çocukluk çağında genellikle büyümede duraklamayla kendini gösterir. Bu son derece önemli bir belirtidir. Aileler çok dikkat etmelidir. Eğer çocuğun boy uzaması aniden duruyorsa Kraniyofarinjiyoma’dan şüphe edilmelidir. Yetişkinlerde ise görme kaybına yol açabilir. Hastalar genellikle hormon eksikliği belirtileri ya da aşırı miktarda su içme ve idrara çıkma şikâyetleri ile başvurur" dedi.

KONGREYE HERKES KATILABİLİR

Hipofiz Günleri’nde, her yıl, nadir görülen hastalıkların tartışılacağını belirten Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Türkiye genelinde tüm hekimlere açık bir toplantıdır. Konuyla ilgili beyin cerrahları, radyoterapi uzmanları ve aileler, hasta yakınları yani katılmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Yeditepe Hipofiz Günleri geleneksel olarak her yıl yapılmaya devam edecek. Her toplantıda genellikle zor, nadir, nadir az bilinen bir konuyu ele alacağız. Bir diğer amacımız da, her toplantıdan sonra konuyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayıp, bunların önemli tıbbi dergilerde yer almasını sağlamak" ifadelerini kullandı.