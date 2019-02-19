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"Dünyanın Renkleri Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

Yemenli öğrenciler yöresel kıyafetlerle ülkelerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneğince yürütülen, "Dünyanın Renkleri Projesi" kapsamında Yemenli öğrenciler yöresel kıyafetleriyle ülkelerini tanıttı.

Türkiye'de eğitim gören Yemenli öğrenciler, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, Yemen'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, ülkede devam eden savaşın etkilerini anlattı.

Programda sunum yapan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hasan Kadasi, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen birçok yapının Yemen'de varlığını sürdürdüğünü belirterek, "Yemen'in birçok bölgesinde Osmanlı'dan kalan Türk aileler yaşıyor. Aramızdaki bağlar hala çok kuvvetli. Tarihsel bağlarımızın yanı sıra Türkiye'nin Yemen'le işbirliğini ve ülkemize yaptığı yardımları çok iyi biliyoruz. Biz ülke olarak bir savaşın içindeyiz ve Türk halkı bize bu süreçte her zaman destek oldu. Yemen'de devam eden insani krizin aşılabilmesi için iki ülke birbiriyle koordineli hareket ediyor. " ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisi Macid Marei Ba Sallom da Yemen'de binlerce kişinin hayatına mal olan bir savaşın devam ettiğini, savaştan en çok etkilenenlerin ise çocuk ve kadınlar olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin ardından katılımcılara Yemenli öğrenciler tarafından yapılan Yemen tatlısı ikram edildi.

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Yemen

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