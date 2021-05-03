Dünyanın Salgınla Mücadelesinde Son Durum

ABD’nin Corona virüsü vakalarının tırmandığı Hindistan’a yönelik seyahat yasağı yarın yürürlüğe giriyor. Avrupa Birliği ise seyahat kısıtlamalarını gelecek aydan itibaren gevşetmeye hazırlanıyor. 12 gündür üst üste 300 binden fazla yeni vakanın görüldüğü Hindistan’da bir günde aşılananların sayısında da azalma var. Ülkede bir günde aşılanan kişi sayısı 5 Nisan’da 4,5 milyona ulaşmıştı. Şu anda bu sayı ortalama 2,5 milyon civarında. Dünyada en fazla aşı üretimi kapasitesine sahip olan Hindistan, 1,35 milyarlık nüfusunun yalnızca yüzde 12’sini aşılamış durumda. Hint şirketleri aşı tedarikini arttırmaya çalışıyor. Hindistan hükümeti, Rusya’nın ürettiği Sputnik V aşısından 150 bin dozun ellerine ulaştığını ve önümüzdeki dönemde milyonlarca doz aşının daha geleceğini açıkladı. Pfizer onay sürecinin hızlandırılması için çalışıyor Pfizer da, Corona aşısına hızlı onay yolunun açılması için Hindistan hükümetiyle görüşme halinde. Şirketin CEO’su Albert Bourla, “Ne yazık ki başvurumuzu aylar önce yapmamıza rağmen bizim aşımız Hindistan’da kayıtlı değil. Şu anda Pfizer/BioNTech aşısının kullanıma açılması için onay sürecini hızlandırmak üzere Hint hükümetiyle görüşüyoruz“ dedi.

Şirketin CEO’su, Hindistan’a 70 milyon dolar değerinde ilaç bağışında bulunacağını da belirtti. Hindistan’da Başbakan Modi’ye tepki Hindistan’da vaka sayılarındaki artış ve aşılama sayısındaki düşüş siyasetin de ana gündem maddesi. 13 muhalefet partisinin liderleri, hükümete ücretsiz aşılama girişimi başlatılması ve tüm hastanelere kesintisiz oksijen tedariki yapılmasının sağlanması çağrısında bulundu. Ülkede son günlük yeni vaka sayısı 368 binden fazla ve can kaybı 3 bin 417. Ancak uzmanlar hem test ve teşhis hem de vaka bildiriminde yaşanan sorunlar sebebiyle gerçek sayıların daha yüksek olduğu görüşünde. Pandeminin başlangıcından bu yana ülkede teyitli vaka sayısı da 20 milyona dayandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti pandemiyi iyi yönetememekle eleştiriliyor. Uzmanlar Başbakan Modi’nin lideri olduğu Hindistan Halk Partisi’nce düzenlenen kalabalık mitingler ve Ganj Nehri’nde düzenlenen dev Hindu festivalinin, virüsün daha çok yayılmasına sebep olduğunu belirtiyor. Hindistan, Cumartesi günü 18 ile 44 yaş arasındaki kişileri aşılama çalışmalarına da başladı. Şu anda yalnızca 45 yaş üstündekiler, hükümetin oluşturduğu aşılama merkezlerinde ücretsiz aşı olabiliyor. Özel hastaneler aşıyı ücretli olarak yapıyor.

İngiltere 21 Haziran’da sosyal mesafe kuralını kaldırabilir Avrupa Birliği pandemi sebebiyle yürürlüğe giren seyahat yasaklarını kaldırarak daha fazla ülkeden yolcunun AB’ye girmesine yeşil ışık yakmaya hazırlanırken, İngiltere de 21 Haziran’da sosyal mesafe kuralını kaldırmayı planlıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yerel seçim kampanyası gezisi sırasında, bunun yüksek bir olasılık olduğunu belirtti. AB ülkesi Yunanistan’da ise turizm sezonunun başlayacağı 15 Mayıs öncesinde kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında restoran ve barlar yeniden açıldı. Türkiye’de son durum Pazartesi günü kapanmanın dördüncü gününe giren Türkiye’de, Pazar günü Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bir gün içinde Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 340. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Şubat ve Mart aylarında kapalı ortamda binlerce kişinin katıldığı parti kongresi düzenledikleri ve kalabalık cenazelere katıldıkları için eleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı.