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Dünyanın sessizliği İsrail'e güç vermeye devam ediyor! Namaz sırasında hain saldırı: En az 100 ölü

10.08.2024 07:22
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Netanyahu kanlı planlarına devam ediyor. İsrail ordusu yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu vurdu. O sırada namaz kılan en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonrası cesetlerin parçalandığı ve yandığı belirtildi. İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

Dünyanın sessizliği İsrail'e güç vermeye devam ediyor! Namaz sırasında hain saldırı: En az 100 ölü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

AA-20240809-35362295-35362259-ISRAILIN_HAN_YUNUS_KENTINE_SALDIRISINDA_COK_SAYIDA_FILISTINLI_YASAMINI_YITIRDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

NAMAZ SIRASINDA SALDIRI

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

AA-20240809-35362295-35362262-ISRAILIN_HAN_YUNUS_KENTINE_SALDIRISINDA_COK_SAYIDA_FILISTINLI_YASAMINI_YITIRDI

KORKUNÇ DETAYLAR...

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Filistin İsrail
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