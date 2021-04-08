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Dünyanın sonu mu geliyor? Twitter'da gündem oldu

08.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Nisan tarihinde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'da pek çok vatandaşın tweet attığı "Dünyanın sonu mu geliyor?" tagi gündem oldu. Kimi kullanıcı dünyanın sonuyla ilgili ilgi çekici görseller paylaşırken kimi kullanıcı başlığı mizahi bir dille yorumladı. Peki dünyanın sonu mu geliyor? İşte Twitter'da gündem olan o başlık ve detayları...

Dünyanın sonu mu geliyor? Twitter'da gündem oldu

Bugün 8 Nisan tarihinde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'da pek çok vatandaşın tweet attığı "Dünyanın sonu mu geliyor?" tagi Türkiye'nin gündemi haline geldi. Bazı kullanıcılar dünyanın sonuyla ilgili ilgi çekici görseller paylaşırken bazı kullanıcılar ise başlığı mizahi bir dille yorumladı. Peki dünyanın sonu mu geliyor?

DÜNYANIN SONU MU GELİYOR? TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Tagin neden gündem olduğu bilinmezken bazı kullanıcılar dünyanın sonuyla ilgili ilgi çekici görseller paylaştı. Bir kullanıcı Hawaii'deki Kilauea yanardağından hızla akan lav nehrinin yakın çekim görüntülerini paylaştı.

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Başka bir kullanıcı ise dünyanın artık 100 yıl öncesine dair 1.5 derece daha sıcak olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

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Bazı kullanıcılar ise tagi mizahi bir dille yorumladı ve ortaya bu komik paylaşımlar çıktı:

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Uzun süre gündemde kalan tagde Twitter'da son günlerde akım haline gelen 'acıyla gülümseyen yaşlı adam'ın fotoğrafı da kullanıldı.

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DÜNYANIN SONU NE ZAMAN GELİR? İŞTE NASA'DAN KIYAMET TARİHİ YORUMU

Nasa daha önce çeşitli araştırmalarda bulunmuş ve dünyanın sonunun ne zaman geleceği hakkında yorumlarda bulunmuştu. Araştırmada oluşturulan modellemelere göre günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde dünyadaki oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek. Çalışma sonucunu gösteren makaleye göre aslında bu süreç günümüzde de yaşanmaya devam ediyor, her gün güneş ışınları sebebiyle yerküre oksijenleşiyor. Fakat bu süreç o kadar yavaş ilerliyor ki gündelik hayatımızda bu etkiyi hissetmiyoruz. Bilim insanları bu iddialarına rağmen dünyanın geleceği konusunda en büyük tehlikenin küresel ısınma ve iklim krizi olduğunun altını da çiziyor. Covid-19 salgınının etkisiyle gerileyen küresel ısınmanın yeniden eski haline döndüğünü belirten uzmanlar eğer bu konuda ciddi önlemler alınmazsa yaşayacağımız felaketler konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor.


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