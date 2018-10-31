"Dünyanın sorunlarına çözüm aranmazsa bu bedeli ödemekte zorlanacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, dünya nüfusunun 7,5 milyar olduğunu ve bunun 2050’de 9,5 milyara çıkacağını belirterek "Her geçen yıl daha da kalabalıklaşan dünyanın sorunlarına çözüm aranmazsa yarın bu bedeli ödemekte zorlanacağız." dedi. Yıldırım, Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Parlamenter Forumu'nda konuştu. Arjantin Ulusal Kongresi'nde başlayan forumda, “Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı panelin ana konuşmacısı olan Yıldırım, ülkeler arasındaki eşitsizliğe ve bunların oluşturduğu sorunlara dikkat çekti. Yıldırım, insanlığın sorunlarına karşı gösterilen hassasiyetin bir sonucu olarak nitelediği G20 Parlamento Başkanları Zirvesi ve Parlamenter Forumu'ndan önemli sonuçlar çıkmasını beklediğini söyledi. Arjantin’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden TBMM Başkanı Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında ortaya konan 2030 ajandasının tamamlanmasına 12 yıl kaldığına işaret etti. Yıldırım, bu ajandanın gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlerden bahsederek "Dünya hepimizin evi. Burada herkesin barış, güven ve huzur içinde yaşaması için her ferdin mutluluğunu sağlamak hepimizin görevi. Kimse kendi köşesine çekilerek diğerlerinin sorununa sırtını dönemez zira kaçtığımız, önemsemediğimiz her sorun daha sonra büyüyerek karşımıza çıkıyor. İnsanlık tarihine baktığımızda geçtiğimiz onlarca yıl içinde savaşsız hiçbir zaman dilimi göremiyoruz. Savaşların yanı sıra yoksulluk, işsizlik sorunları da dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.” diye konuştu.

- "Dünyanın sorunlarına çözüm aranmazsa yarın bu bedeli ödemekte zorlanacağız" Dünyadaki kaynakların eşit ve adil bir şekilde dağıtılması durumunda bugünkü çarpıklıkların olmayacağını belirten Yıldırım, dünyada 700 milyon kişinin aşırı beslendiğini, buna rağmen 800 milyon kişinin ise açlıkla boğuştuğunu vurguladı. Yıldırım, her yıl 11 milyon kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek “258 milyon yerinden yurdundan edilmiş, yollara düşmüş insan var. Dünya nüfusu 7,5 milyar ve 2050’de 9,5 milyara çıkacağı öngörülüyor. Her geçen yıl daha da kalabalıklaşan dünyanın sorunlarına çözüm aranmazsa yarın bu bedeli ödemekte zorlanacağız." ifadelerini kullandı. Dünyadaki gelir dağılımındaki büyük farklılıklara da dikkati çeken Yıldırım, bazı ülkelerde 100-200 dolar olan kişi başı milli gelirin, başka ülkelerde 60 bin dolara kadar çıktığını söyledi. Yıldırım, gelirin eşit dağılması durumunda dünyada her bireye 11 bin dolar kişi başı gelir sağlanacağını kaydederek "Bu çarpıklığın sebebi sadece gelir dağılımındaki dengesizlik değil, aynı zamanda kalkınmada da kendini gösteriyor. Birçok ülke kaynaklarını değerlendirecek yatırımı yapabilmek için ihtiyaç olan finansmana erişemiyor. Kaynak yetersizliğinden ötürü zamanında yapılamayan yatırımlar ülkelerin fiziki ve insani gelişimini de geciktiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.