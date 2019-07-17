Dünyanın tam donanımlı, ilk mobil hastane otobüsü hastanesi görenleri şaşırttı

Dünyada bir ilk olan “Mega ambulans ve hastane otobüsü” Türk mühendisleri tarafından Bodrum’da marin teknoloji ile üretildi. 8 hasta kapasiteli ful donanımlı otobüsün içinde birde 2 kişilik yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 8 kişilik gezici hastanenin içi lüks hastanelerle yarışıyor.

Bodrum’da 2 ayda, proje yapım şirketi tarafından yapılan ve yurt dışına ihraç edilecek hastane ambulans 8+1 hastaya anında müdahale edilebiliyor. Mobil hastanenin içerisinde 2 adet yoğun bakım ünitesi buluyor. 8 hasta monitörü ve 2 merkezi izleme ekranı ve merkezi oksijen sistemi, elektrik liftli sedyeler ve çok fonksiyonlu elektrikli yataklara kadar dünyada ilk kez uygulanan birçok yeniliği barındırıyor.

Yürüyen hastane niteliğinde olan otobüsünde aynı anda 8 hastanın, nabzı, EKG’si, vücut ısısı, vücut oksijeni, tansiyonu ayrı ayrı ekranlarda izlenebiliyor. Alarmlı oksijen ve vakum müdahalesi yapılabiliyor. Ayrıca bu çılgın otobüs konuşabiliyor siren sesi yerine araçlara otomatik yolu açın anonsu yapıyor, kapılar açıldığında çevredekilere sesli anons yapıyor. Uzaktan kumandalı dev projektörlerle olay yerini 360 derece aydınlatabiliyor ve daha birçok inanılmaz özelliği barındırıyor. Dünya’da ve sağlık alanında bir ilk olan bu otobüs yüzde yüz Türk malı olarak üretildi.