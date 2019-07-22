Dünyanın tek yeraltı müzesi Kapadokya’da bulunuyor

Kapadokya bölgesinde yer alan dünyanın ilk ve tek yer altı müzesi yapısı ve içindeki tarihi eserleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze, dünyanın tek yeraltı seramik müzesi olarak hizmet veriyor. Müze, Hititlerden beri sürmekte olan çömlekçilik geleneğine ev sahipliği yapan aynı zamanda ülkemizin en büyük kültür, tarih ve doğal miraslarını barındıran Kapadokya Bölgesi’nde yer almaktadır.

Güray Müze sahibi Güray Tüysüz yaptığı açıklamada yerin yaklaşık 15 metre altında bulunan müzenin dünya tek olduğunu söyledi. Tüysüz, "Güray Müze yeraltında olması itibarıyla bir ilk oldu. Volkanik bir kayanın içerisindeyiz ve yerin yaklaşık 15 metre altındayız. Yer altında bir seramik müzesi olması itibarıyla dünyada bir ilk oldu. Dünyanın değişik ülkelerinde de müzeler var ama Polonya’da tuz müzesi var orada tuzdan heykeller var. Bu konsepte dünyada bir ilk oldu. Şu an dünyadaki tek yer altındaki seramik müzesidir” dedi.

“Müzede 7 bin yıllık eserler sergileniyor”

Dünyanın tek yeraltı seramik müzesi olan Güray Müze ziyaretçilerini milattan önce 5 bin yılına götürürken müze üç bölümden oluşuyor. Müzenin birinci bölümü, Antik Eserler salonu olarak hizmet veriyor. Kronolojik bir sergilenmenin yapıldığı bu salonda, Geç Kalkolitik Dönem, Tunç ve Demir Çağları ile Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait seramik ve çömlek eserler sergilenmektedir. Müze sahibi Güray Tüysüz özellikle yabancı turistlerin müzeye geldiklerinde şok yaşadıklarını söyledi. Tüysüz, “Müzemize gelen yerli ve yabancı turistler açıkçası böyle bir müze beklemiyorlar. Ta ki müzenin içerisine girene kadar. Özellikle yabancı turistler müzenin içerisine girdikten sonra şok oluyorlar. Çünkü bu hiç beklemedikleri bir proje. Müzede üç farklı bölüm var. Birinci bölümde tarihi eserleri sergiliyoruz. Burada bulunan eserler milattan önce 5 bin yıldan bugüne geliyor. Yaklaşık 7 bin sene öncesinden başlıyor. Bulunduğumuz salonu günümüz sanatçılarına ayırdık. Ülkemizde her ünlü bir sanatçıyı bir iki eserler burada tanıtıyoruz. Ve daha gelecek çok daha sanatçı ve eser var. Üçüncü bölümümüz ise sergi salonundan oluşuyor. Sergi salonunda her 15 günde bir resim, seramik ve heykel sergileri yapılıyor” diye konuştu.