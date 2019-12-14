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Dünyanın tescilli 3. dondurması 200 yıldır lezzetini koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesinde 200 yıldır üretilen ve dünyanın tescilli 3.

Giresun’un Görele ilçesinde 200 yıldır üretilen ve dünyanın tescilli 3. dondurması unvanını alan ‘Görele Dondurması’ yaz aylarından çok kışın tüketilmesi ile dikkat çekiyor.
Dededen, toruna 4 kuşaktır yöre halkı tarafından 200 yıldır üretilen ve 2019 yılında yapılan çalışmalar sonucu tescillenen Görele dondurması, inek sütü, salep, beyaz şeker, su ve meyan kökü özütünden imal ediliyor.
Görele dondurmasının, yörede düğün, bayram gibi özel günlerde ikram edilmek için yapılan bir ürün olarak ortaya çıktığını belirten dondurma ustası Şenol Avcı, daha sonralarda ticaret için yapılamaya başlandığını söyledi.
Hasta etmeyen, dokunmayan yapıya sahip bir dondurma olduğunu ifade eden Avcı, “Dondurmamızın en büyük özelliği meyan kökü özütü ve meyan bizim olmazsa olmazımız, öbür dondurmalarda ayıran tek özelliği de budur. Görele’de 7’den 77’ye herkes tarafından yenilen, dokunmayan, hasta etmeyen yaz kış yenilebilen ve her zaman bulabileceğiniz bir dondurmadır” dedi.
Tescilli 3. dondurma olduklarını kaydeden Avcı, soğutma işlemini elektrikle değil buz ve tuz yardımıyla yaptıklarını ifade ediyor.
Avcı, dondurmayı el yordamı ile sürekli karıştırarak eksi 8 derecede tuttuklarını kaydederek, “Türk Patent Enstitüsünden tescilimizi aldık. Dünyada tescilli 2 dondurma vardı biz üçüncü olduk. Hiçbir dondurmada meyan yoktur ve yapılmaz ama bizim tescil almamızda en büyük etken meyan kullanılmasıdır. Bu dondurmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de eksi 8 dereceden aşağı inememesi. Biz bunu elektrikle değil, buz ve tuz ile soğutuyoruz ve bu şekilde eksi 8’den aşağı inmiyor bu sayede yiyene dokunmuyor, çocuklarda, yaşlılarda yiyor” ifadelerini kullandı.
Yöre halkının kışın dahi tükettiği bir ürün olduğunu vurgulayan Şenol Avcı, “70 yaşındaki insanımız üzerinde mont, ayağında yün çorabı ile kışın gelip bu dondurmayı yiyor” şeklinde konuştu.
12 ay boyunca dondurmayı afiyetle tükettiklerini söyleyen Görele’lilerin ilçelerinde üretilen dondurmaya ise ilgilerinin yoğun olduğu gözlendi.

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