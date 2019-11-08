"Dünyanın tüm uçakları" onun koleksiyonunda

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Koleksiyoner 49 yaşındaki Gökhan Sarıgöl, 26 yılda dünya çapındaki hava yolu şirketlerinden biriktirdiği 12 bin model uçağın 5 biniyle müze kurdu.

Havacılık sektöründe firma sahibi olan işadamı Gökhan Sarıgöl, 1993'te başladığı model uçak hobisini sürekli geliştirdi.

Biriktirdiği model uçaklar evine sığmayınca müze açmaya karar veren Sarıgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek tutkusunun havacılık olduğunu söyledi.

Sarıgöl, "Bu işin normalde merkezi Amerika'dır, ama oradaki en büyük müzede 4 bin uçak modeli var. Benim koleksiyonumda şu an 12 bine yakın, müzede ise 5 bin model uçak var. Bunların değeri şu an yaklaşık 4 milyon dolar. Bu, dünyanın en büyük model uçak müzesi ve dünyanın en büyük koleksiyonu. Koleksiyonumda dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinin yüzde 99'unun uçak modeli bulunuyor." dedi.

- Düşen uçaklar da müzede bulunuyor

Düşen uçakların modellerinin de müzede olduğunu ifade eden Sarıgöl, şöyle devam etti:

"Düşen uçaklardan Spice Jet, Air France 330 gibi uçak modelleri var. Onun haricinde Olympic Havayolları'na ait düşen bir Yunanistan uçağı var. Uçak, Korfu Adası'na inişte kaza yapmıştı."