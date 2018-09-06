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Dünyanın ucunda ilginç yaşam!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

İngiliz fotoğrafçı Timothy Allen 'İnsan Gezegeni- Human Planet belgeseli' için dünyanın en soğuk bölgesi olarak bilinen buraya gitti.

Yamalya'da yaşayan ve çiğ etle besleyen göçebe kabilenin hayatlarına tanık oldu. Allen öyle fotoğraflar çekti ki, çok şaşıracaksınız.

Bu kabile çiğ etle besleniyor

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Allen, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yamal-Nenets'de yaşayan göçebe kabilenin hayatına dair fotoğraflar çekti.
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Dondurucu soğuklardan korunmak için ren geyiği ile beslenen kabile her yıl el yapımı ahşap kızaklarla bin 800 km yol katediyor.
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Fotoğrafçı bu kabilenin yaşantısını belgesel haline getirebilmek için 16 gün onlarla beraber yaşadı.
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Dünyanın ucu anlamına gelen Yamal-Nenet bölgesi kışın -50 dereceye kadar soğuyor.
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Bölge halkı binlerce senedir göçebe geleneklerine bağlı olarak yaşıyor.
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Dondurucu soğuktan korunmak için ren geyiklerinden elde ettikleri kürklerden kıyafetler yapıyorlar.
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Çiğ et yemeyi alışkanlık haline getiren bu halk gerçekten ilginç.
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Ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyorlar.
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Yamal Nenets Özerk Okrugu ya da Yamalya, toprağı Tümen Oblastı'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası ve bazı komşu bölgelerle oluşan bir özerk okrug olarak Rusya Federasyonu'na bağlı bir federal bölgesidir.
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Yamalya'daki zorlu yaşamdan diğer kareler...
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İnsan Gezegeni belgesel Fotoğrafçı ilginç yaşam

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