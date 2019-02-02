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"Dünyanın umudu olmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Yeni dönemde insani yardım stratejimizi büyük oranda değiştiriyoruz. İnsani yardım stratejimizde, insanlara, ihtiyaç duyduğu malzemeleri karşılıksız ve doğrudan iletmeye devam ederken onları, bu yoksulluğa mahkum eden sebepleri ortadan kaldırmak için ekonomik ve sosyal güçlendirmeyi içeren politika, proje ve programlarla ve büyük inisiyatiflerle İnşallah memleketin ve dünyanın umudu olmaya devam edeceğiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni dönemde insani yardım stratejilerini değiştireceklerini belirterek, "İnsani yardım stratejimizde, insanlara, ihtiyaç duyduğu malzemeleri karşılıksız ve doğrudan iletmeye devam ederken onları, bu yoksulluğa mahkum eden sebepleri ortadan kaldırmak için ekonomik ve sosyal güçlendirmeyi içeren politika, proje ve programlarla ve büyük inisiyatiflerle İnşallah memleketin ve dünyanın umudu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nin Olağan Kongresi'ne katılan Kınık, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye'den dünyaya uzanan bir el olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın dünyanın umudu olduğunu vurgulayan Kınık, şöyle konuştu:

"Biz tarihin köklerinden gelen ve atiye doğru akan büyük bir nehiriz. Türk milleti, dünyada iyiliğin mihmandarlığını yapmış, ilayı kelimetullah için niyazı alem için dünyada at koşturmuş, her zaman iyiliği, adaleti, merhameti dünyada yükseltmiş ve her zaman da bu iyilikleri ile gündeme gelmiş, övünmüş bir millettir. Böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Kızılay'ı bize millet olduğumuzu hatırlatan, köklerimizin geçmişten gelen ve geleceğe giden büyük bir çınar olduğunu hatırlatan bir büyük kurum, aslında bir hareket."

Vazifelerinin büyük olduğunu aktaran Kınık, "Güçlenen Türkiye'nin güçlenen Kızılayı olarak, Cumhurbaşkanımız ve Onursal Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir yürüyüşteyiz. Bu yürüyüş, insanlık tarihinin içerisindeki büyük bir yürüyüş. Bugünlerle bu yüzyıllarla anılamayacak bir yürüyüş. Dünyanın en fazla sayıda mültecisine ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz kendi başımız dara düştüğünde daha fazla yardım yaparız" diyen Kınık, "Çünkü bizde hem azdan vermek vardır hem de yokken vermek vardır. Biz paylaşırız, paylaşırsak çoğalacağına inanırız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünyanın umudu olmaya devam edeceğiz"

Kınık, hedeflerinin toplumun afetler karşısındaki dayanıklılığını arttırmakla ilgili olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"2016-2020 arasında yapmış olduğumuz stratejik amaçlar ve bunun altındaki hedeflerin büyük bir bölümüne sizlerin destekleri ve gayretleriyle ulaştık. 2020'den sonra da önümüzdeki 10 yılı birlikte planlayacağız. Bugün, Kızılay kurumsal dönüşümünü tamamlamış, nereye doğru yürüyeceğini bilen, vizyonu net, topluma karşı açık, şeffaf ve hesap verebilir bir mekanizmayla yönetilen, bütçe gelirlerini 7 kat arttırmış, 900 milyon liradan 7 milyar liraya çıkarmış, devletimizden herhangi bir bütçe geliri almaksızın bu faaliyetlerini yürüten büyük bir iyilik hareketidir. 2018'de yardım ulaştırdığımız insan sayısı 23 milyondur. 23 milyon insana bu iyilik hareketi yardım ulaştırdı. Bu yıl hedefimiz yardımları 30 milyonun üzerine çıkarmak. Belki söylemesi kolay ama her gün yaklaşık 70 bin insana ulaşmamız gerektiğini söylediğimde daha net anlaşılır."

Türk Kızılay'ın mazlumun yanında olmaya devam edeceğini anlatan Kınık, "Yeni dönemde insani yardım stratejimizi büyük oranda değiştiriyoruz. İnsani yardım stratejimizde, insanlara, ihtiyaç duyduğu malzemeleri karşılıksız ve doğrudan iletmeye devam ederken onları, bu yoksulluğa mahkum eden sebepleri ortadan kaldırmak için ekonomik ve sosyal güçlendirmeyi içeren politika, proje ve programlarla ve büyük inisiyatiflerle İnşallah memleketin ve dünyanın umudu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sosyal girişimcilik programı başlattıklarını ifade eden Kınık, Türk Kızılay'ın insani yardıma muhtaç 12 ülkede faaliyetlerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kınık, kongre programının ardından Kaynaşlı ilçesinde bulunan Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

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Düzce Kerem Kınık

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