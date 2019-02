Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni dönemde insani yardım stratejilerini değiştireceklerini belirterek, "İnsani yardım stratejimizde, insanlara, ihtiyaç duyduğu malzemeleri karşılıksız ve doğrudan iletmeye devam ederken onları, bu yoksulluğa mahkum eden sebepleri ortadan kaldırmak için ekonomik ve sosyal güçlendirmeyi içeren politika, proje ve programlarla ve büyük inisiyatiflerle İnşallah memleketin ve dünyanın umudu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nin Olağan Kongresi'ne katılan Kınık, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye'den dünyaya uzanan bir el olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın dünyanın umudu olduğunu vurgulayan Kınık, şöyle konuştu:

"Biz tarihin köklerinden gelen ve atiye doğru akan büyük bir nehiriz. Türk milleti, dünyada iyiliğin mihmandarlığını yapmış, ilayı kelimetullah için niyazı alem için dünyada at koşturmuş, her zaman iyiliği, adaleti, merhameti dünyada yükseltmiş ve her zaman da bu iyilikleri ile gündeme gelmiş, övünmüş bir millettir. Böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Kızılay'ı bize millet olduğumuzu hatırlatan, köklerimizin geçmişten gelen ve geleceğe giden büyük bir çınar olduğunu hatırlatan bir büyük kurum, aslında bir hareket."