Dünyanın un ihracat şampiyonu Tusaf, buğdayın anavatanı Göbeklitepe’de

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), buğdayın anavatanı Göbeklitepe’de "Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe" toplantısını düzenledi.

Buğdayın ilk yetiştirildiği ve una dönüştürülerek ekmek yapıldığı yer olan Göbeklitepe’ye vefa amacıyla Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Beslenme Eğitimi ve Vakfının (BESVAK) iş birliğiyle, bir etkinlik düzenledi. "Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe" başlıklı etkinlik Göbeklitepe amfisinde düzenlendi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u Göbeklitepe yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bölgeye verilen önemin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ulusoy, “Bu ziyaret, TUSAF’ın buğdaya olan borcu, vefasıdır. Bu vefayı gerçekleştirmek için buradayız. Burada bize düşen görev buranın dünya için önemini kavramak ve buranın tanıtımına katkıda bulunmak. Böylelikle hem dünya için bu önemli kültürel mirası gelecek kuşaklara devrederiz, hem de ülkemiz için kutsal bir değeri herkesin hissedebileceği bir hale getireceğiz. Bölgenin hem ekonomik hem de kültürel ve sosyal bir boyutu var” dedi.

- "Yürüyebiliyor, konuşabiliyorsak buğdaya borçluyuz”

Beslenme Eğitimi Vakfı (BESVAK ) Başkanı Selahattin Dönmez ise, "Eğer ayakta durabiliyor, yürüyebiliyor, günlük aktivitelerimizi rahat bir şekilde yerine getirebiliyorsak bunu buğdaya borçlu olduğumuzu unutmamalı ve sahip çıkmayı devam ettirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarından sonra, katılımcılar, Göbeklitepe alanını gezerek, burada bölge hakkında bilgi aldı. Programın açılışına, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile TUSAF ve BESVAK yönetimi ile üyeleri katıldı.

