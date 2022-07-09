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Dünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa alarma geçme zamanı geldi demektir

09.07.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku düzeni, genel sağlık için tahmin ettiğinizden daha önemli bir yer kaplıyor. Dünya sorunları, iş stresi, yaşam şartları derken son yıllarda uyku sorunu yaşayan insan sayısı bir hayli arttı. Konuyla ilgili psikologlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Düzensiz uyku, günlük hayatınızın ilerleyememesine neden olur. Uyku sorunları yaşıyorsanız zamanla bazı belirtiler ortaya çıkmaya başlar. İşte daha fazla uyumanız gerektiğini gösteren önemli işaretler...

Dünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa alarma geçme zamanı geldi demektir

Uykusuzluk, modern çağın ortaya çıkardığı en büyük şikayetlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Her geçen gün yaşadığı stres ve endişe yüzünden uykusuz geceler geçiren milyonlar var. Ancak düzensiz uyku, tahmin ettiğinizden daha büyük tahribata yol açıyor.

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Psikolog Dr. Jenn Anders konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Uyuduğunuzda veya çok yorgun olduğunuzda ve akşam 9'da yatmanız gerektiğinde kendinizi suçlu veya verimsiz mi hissediyorsunuz? Vücudunuz size tam olarak neye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ne yazık ki, üretkenliğe takıntılı bir kültürde yaşıyoruz. Hatta 7-9 saat uyumanın lüks olarak görüldüğü bir yer"

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UYKUSUZLUK ÇEKTİĞİNİZE DAİR İŞARETLER

Uykuya dalmada sorun yaşama, çok erken saatlerde uyanma, gece boyunca uykunun bölünmesidir. Bu rahatsızlıklar dışında, psikolojik etkenler, yaş, kabuslar, depresyon, kalp rahatsızlıkları, ilaçlar ve yaşam stili de uyku sorunlarına yol açan sebeplerdendir.

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  • Konsantre olmakta zorlanıyorsun ve odaklanamıyorsun.
  • Kendinizi sürekli bir şeyler yerken mi buluyorsunuz? Sürekli olarak sağlıksız yiyecekler atıştırıyor veya canınız çekiyorsa... Bu, rutininize daha fazla uyku eklemeniz gerektiğinin bir işaretidir.
  • Geç uyursun ve sabahları acele edersin.
  • Her zaman susuzsun. Bu, uyku yoksunluğunun başka bir işaretidir.
  • Kafein almadan duramıyorsun.
  • Her geçen gün daha fazla alkol almaya başladıysanız.

Bu belirtilerden bir veya birkaçını sıklıkla yaşamaya başladıysanız yaşam tarzınızı gözden geçirebilir veya konunun uzmanı doktorlarla iletişime geçebilirsiniz.


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