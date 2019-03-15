HABER

Dünyanın Yarısından Fazlası Sağlık Hizmetlerinden Mahrum

15.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

ILO'nun yeni bir raporuna göre sosyal koruma alanında birçok ülkede ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen hedeflenen iyileşme yakalanamadı. 114 ülkedeki araştırmaların sonucuna dayanan raporda, dünya nüfusunun yarısından fazlasının sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişiminin olmadığı belirtildi

Dünyanın Yarısından Fazlası Sağlık Hizmetlerinden Mahrum

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni bir raporuna göre sosyal koruma alanında birçok ülkede ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen hedeflenen iyileşme yakalanamadı. 114 ülkede yapılan araştırmaların sonucuna dayanan ve uzmanların önerilerinin de yer aldığı raporda, dünya nüfusunun yarısından fazlasının sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişiminin olmadığı belirtildi.

ILO’nun yayınladığı ‘İnsan Onuru, Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Evrensel Sosyal Koruma’ başlıklı rapor, kurumun 202 sayılı Sosyal Koruma Tabanlarına İlişkin Tavsiye Kararları çerçevesinde hazırlandı. Sözkonusu tavsiye kararları uyarınca ILO üyesi ülkelerde çalışanların temel ücret güvencesinin sağlanması ve kişilerin çocukluktan yaşlılığa kadar tüm hayatları boyunca temel sağlık hizmetlerine erişiminin garanti altına alınması gerekiyor. İyileşme sürecininse mümkün olduğunca hızlandırılması da ILO’nun tavsiyeleri arasında.

‘Bu bir insan hakkı'

ILO Uluslararası Standartlar Bölümü’nden hukuk uzmanı Emmanuelle St-Pierre Guilbault, sosyal güvencenin bir insan hakkı olduğunu hatırlatıyor: “Sosyal korumanın toplumlar ve ekonomiler için faydalı olduğu kanıtlanmış birşey. Bu insan hakkı, dünya çapında birçok ülkede çalışanlar ve işverenler tarafından destekleniyor. Bu, bugün karşılaştığımız artan eşitsizliğin üstesinden gelip istikrarı sağlamamız açısından yapmak zorunda olduğumuz birşey. ”
Rapora göre, birçok orta ve yüksek gelirli ülkede evrensel sağlık hizmeti programları yürürlükte. Ancak diğer ülkelerdeyse sağlık kurumları ve çalışanlarının eksikliği, yetersiz bütçe desteği ve kişilere çıkarılan yüksek maliyet gibi nedenlerden dolayı insanlar sağlık hizmetine erişimde ciddi zorluklar yaşıyor.

Uzmanlar raporda bu sorunların giderilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğinin altını çizdi ve sağlık çalışanlarının arttırılması, bütçenin genişletilmesi ve yasayla uygulama arasındaki farklılıkların giderilmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

Emeklilik yaşındakilerin üçte biri maaşsız

Sosyal güvence alanında da birçok ülkede eksiklikler devam ediyor. Raporda belirtildiğine göre, dünya genelinde çalışanların sadece yüzde 29’u kapsamlı bir sosyal güvence programı altında çalışıyor. Küresel ölçekte emeklikik yaşındaki insanların ortalama olarak yüzde 68’i emeklilik maaşı alıyorken, bu oran az gelişmiş ülkelerde yüzde 20’lere kadar düşüyor.

Sosyal koruma ve sosyal güvence programları, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması açısından da kilit önem taşıyor. Bu bağlamda, 2020 Uluslararası Çalışma Konferansı’nda da bu konunun öncelikli olarak gündeme getirilmesi bekleniyor.

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Sarraf Davasında Gizli Belgelerin Açıklanması Talebi ReddedildiSarraf Davasında Gizli Belgelerin Açıklanması Talebi Reddedildi
Erdoğan: Bir defa herkes düdükleriyle gelmiş, orada öttürülmeye başlanıyorErdoğan: Bir defa herkes düdükleriyle gelmiş, orada öttürülmeye başlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

İngiltere parlamentosu Brexit için ikinci kez referandum yapılmasını reddetti

İngiltere parlamentosu yine reddetti

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

'Sahte like'lar böyle yollanıyor!

'Sahte like'lar böyle yollanıyor!

16 yaşında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

16 yaşında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.