Dünyanın Yedi Harikası ile ilgili herkesin az ya da çok fikri vardır. Günümüzde de geçerliliğini koruyan Dünyanın Yedi Harikası fikri MÖ 5’inci yüzyılda tarihçi Heredot tarafından ortaya atılan bir fikirdir. Yıllar içerisinde gelişen bu fikir, MÖ 4’üncü yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından ilk olarak yazılı hale getirdi. "Dünya'nın yedi harikası üzerine" adlı eserle yazıya dökülen bu fikir son haline MÖ 2’inci yüzyılda ulaştı: Keops Piramidi (İnşa tarihi: MÖ 2584-2561)

Babil'in Asma Bahçeleri (İnşa tarihi: MÖ yaklaşık 600)

Artemis Tapınağı (İnşa tarihi: MÖ 550)

Zeus Heykeli (İnşa tarihi: MÖ 466-456 tapınak - MÖ 435 heykel)

Halikarnas Mozolesi (İnşa tarihi: MÖ 351)

Rodos Heykeli (İnşa tarihi: MÖ 292-280)

İskenderiye Feneri (İnşa tarihi: MÖ 280) Yüzyıllar boyu imparatorluklar, krallıklar ve çeşitli uluslar gören bu muhteşem eserlerin yerlerinde artık kalıntıları izlerini yaşatmaya çalışıyor. Her çağda yeryüzüne ayrı bir güzellik ve nam salmak için tutkuyla yapılan bu eserlerin çoğu Yunanların imzasını taşıyor olsa da, arada Mısırlılar ve Asurlular (Babilliler) imzası taşıyan eserler de var. Zamanın yıkıcılığına karşı koyamayan bu muhteşem eserler, bir zamanlar insanların neleri başarabileceğinin kanıtı oldu. Kısıtlı insan gücüyle sınırsız hayal gücünün birleşimi olan bu yapılar, ihtişamlarıyla günümüzde bile inceleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Olağanüstü mühendislik ve mimari becerilerin yansıtıldığı Dünyanın Yedi Harikası arasından günümüzde sadece birinin ayakta kalmış olması büyük talihsizlik. Antik çağların yedi harikası artık tarih kitaplarının hafızalarında yaşıyor olsa da, anlatılanlar ve eserlerin çizimleri yapıların ne kadar nefes kesici olduğunu göstermeye yetiyor. Tarihe geçen bu yapıların ardından adları ve öyküleri kalmış olsa da, olağanüstü çabayla yapılmış olan bu eserlerin harikalığı nesilden nesile aktarılmaya devam edilecek… Karşınızda Dünyanın Yedi Harikası isimleri ve yerleri… Keops'un Ufku: Keops Piramidi Günümüzde tüm ihtişamıyla ayakta kalabilen Dünyanın Yedi Harikası arasından tek eser olan Keops Piramidi; Mısır’da Kahire’nin bir parçası olan Giza şehrinin sınırına yakın bir bölgede yer almaktadır. Her yıl milyonlarca turistin akınına uğrayan bu bölge, birçok gizemli sırrı içinde barındırıyor. Keops Piramidi aynı zamanda “Gize mezar kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. Eyfel Kulesi yapılana kadar insan eliyle yapılmış en büyük yapı olarak kabul edilen Keops Piramidi’nin; Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır. Arkeologların çalışmalarına göre, bu yapının 20 yılda tamamlandığı söylenir. Büyük piramidin yapımı ve inşası hakkında halen çok sayıda varsayım bulunmaktadır. 139 metre uzunluğundaki piramidin yapımı için yaklaşık 2.300.000 taş blok kullanılmış. İlk günkü kadar sağlam duran Keops Piramidi’nin yapımının altındaki teknikler gizemini koruyor. Mühendis ve arkeologlar Keops Piramidi’nin gizemini çözmek için son sürat çalışmaya devam ediyor.

Kaptanların yol göstericisi: İskenderiye Feneri Tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanı İskenderiye Feneri, maalesef günümüze kadar ulaşamamış devasa eserlerden biridir. 166 metre yüksekliğiyle büyüleyici bir mimariye sahip olan İskenderiye Feneri, Büyük İskender’in vefatından sonra, milattan önce 280’de Batlamyos Krallığı tarafından Pharos adasında inşa edilmişti. Araştırmacıların verdiği bilgilere göre üçüncü ve on ikinci yüzyıllar arasında, bölgedeki bir seri deprem yapının sonunu hazırladı. Geceleri yağlı bezlerle yakılan devasa ateşle, gündüzleri ise aynayla gemilere yol gösteren İskenderiye Feneri, 14’üncü yüzyılda tamamen yıkıldı. Knidoslu Sostratus tarafından MÖ 286-254 yılları arasında tasarlanan bu yapı, 135 metre yüksekliği ile eğer hala ayakta duruyor olsaydı, günümüzün en büyük deniz feneri olacaktı. Gemicilik için güvenli bir ortam sağlamak isteyen Yunan tüccar Sostratus tarafından finanse edilmiştir. Fener'in en gizemli yanı, gündüzleri bile güneş ışığını denize yansıtmak amacı ile tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı. Tamamen beyaz mermerden yapılan İskenderiye Feneri, tepesinde bulunan tunçtan yapılma bir ayna sayesinde 70 km öteden bile fark edilebiliyormuş. En sonunda 1480 yılında Memlük Sultanı Kait-bay tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkıldı.

Gerçek mi, hayal mi? Babil'in Asma Bahçeleri Bilimsel olarak kanıtlanamayan Babil'in Asma Bahçeleri, Antik Dönemin Yedi Harikası arasında gösterilmekte. Adına çeşitli tarih kitaplarında rastlanan Babil’İn Asma Bahçeleri’nin gerçekliği günümüzde sorgulanmaktadır. Yeri bile tam olarak belli olmayan bu yapıyla ilgili, Irak’ta Babil şehri olan şimdiki Hillah yakınlarındaki Babil’in eski şehrinde inşa edildiği konusunda bir fikir birliği vardır. Yine doğruluğu kanıtlanmamış söylentilere göre bu yapı, Babil hükümdarı Nebukadnezar tarafından memleketini özleyen eşi Amytis için yaptırılmış. Orijinal Babil metinlerinde bahçelerden bahsedilmediği gibi yine bu bahçelerle ilgili kesin bir arkeolojik delil de bulunmamıştır. Fakat, bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil'deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil'in Asma Bahçelerine ait olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Heybeti yeter… Zeus Heykeli 13 metrelik heybetli Zeus Heykeli, her ne kadar gösterişli ve çok büyük olsa da Dünyanın Yedi Harikası arasında aslında en küçük olanıdır. MÖ 5. yüzyılın üçüncü çeyreğinde tasarlanan Zeus Heykeli, o dönem için hem boyutu hem de yapımında kullanılan malzemesi bakımından son derece dikkat çekiciydi. Zeus Heykeli altın, fildişi ve çeşitli pahalı, egzotik malzemelerden yapılmıştır. Heykelin derisi fildişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Dönemin en ünlü heykeltıraşlarından Pheididas tarafından Atina’daki Olimpos Zeus Tapınağı için yapılan heykel, 391 yılında olimpiyatlara putperestlik suçlamasıyla son veren Roma imparatoru olan Theodosius I yüzünden Zeus tapınağı kapatıldı. Devasa heykel zengin Yunanlar tarafından, yeni kurulan ve o zamanki adıyla Konstantinopolis denen İstanbul'a taşındı. Ama orada 462 yılındaki büyük yangında yok oldu. Olimpos'ta 1829'da Fransızlar tarafından burada bulunan heykele ait bazı parçalar Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.

Bir aşk anıtı: Halikarnas Mozolesi Halikarnas Mozolesi diğer adıyla Kral Mausollos'un Mezarı, Kral Mausolos adına karısı ve kız kardeşi Artemisia tarafından Halikarnassos'ta yaptırılmış, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri. Ülkemizde kalıntıları görülen Halikarnas Mozolesi, Bodrum limanına çok yakın bir konumda bulunuyor. Büyük boyutlarıyla Mısır mimarisini andıran devasa mezar, kolonlarıyla Yunan mimarisinden esinlenmiştir. Devasa boyutlarından dolayı kendinden sonra gelen, aynı stildeki tüm yapılara mozole denmiştir. 45 metrelik mozolenin çatısını 11 sütun tutuyordu. Mozolenin içinde 4 tarafındaki 4 heykelin her birini ayrı bir heykeltıraş yapmıştı. Bu heykeller, alışılmışın dışında insanlar ve hayvanların heykelleri yapıldı. Tarih kitaplarından bin 500 yıl ayakta kaldığı anlaşılan anıt mezarın önce depremler yüzünden yıkıldığı sonrasında ise, Haçlı Seferleri sırasında o bölgeye gelen St. John şövalyeleri, bugün Bodrum Kalesi olarak geçen büyük bir kale yaptılar. Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi'nin nerdeyse bütün taşları kullanıldı.

Bir zafer anıtı: Rodos Heykeli Sadece 50 sene ayakta kalabilen Rodos Heykeli, Yunan Güneş Tanrısı Helios’un 32 metrelik tunçtan yapılma dev bir heykeliydi. Antik dünyanın en büyük heykellerinden biri olan Rodos Heykeli, Antigonitler’in Rodos kuşatmasının başarısızlığa uğraması ve barışın sağlanmasından sonra, tanrılara şükran sunulması amacıyla heykeltraş Lindos’lu Khares tarafından yapıldı. Yapımı 12 yıl süren heykelle ilgili ayaklarının limanın iki farklı tarafında olduğuna dair bir rivayet vardır. Yıllar içerisinde yapılan çalışmalar sonucu o zamanki teknolojiyle bunun mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. MÖ 226’da Rodos’u vuran depremden sonra yıkılan heykel, bir süre yana yatık şekilde adada kalmaya devam etmiştir. Adada kalan tunçtan yapılmış Rodos Heykeli’nin kalıntıları MS 654 yılında Sarazenler tarafından yağmalanarak son kalan parçaları da satılmıştır. Hakkında onlarca değişik senaryo olan heykel hakkında, depremden zarar gördükten sonra Rodos halka tarafından tamir edilmeye çalışıldığı anlatılmaktadır. Tamiri bir hayli pahalı olduğu için Firavun Ptolemy III Eurgetes’den restorasyon için yardım teklifi aldılarsa da, bir kahinin olumsuz görüşü yüzünden yaptırılmadığı rivayet edilir. Diğer bir rivayet ise; Rodos’u fetheden Arapların, heykelden kalan parçaları Suriyeli bir Yahudi tüccara sattıkları söylenir. Hatta Yahudi tüccarın heykelin parçalarını 900 deveyle adadan taşıdığı da söylenen rivayetler arasındadır.