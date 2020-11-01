Dünya'nın yörüngesindeki iki uzay çöpü çarpışmaktan son anda kurtuldu

Dünya'nın yörüngesindeki iki çöp, çarpışmaktan son anda kurtuldu. Uzay çöpleri teleskoplarla veya radarlarla görülen, herhangi bir işlevi kalmamış insan yapımı uydu ve benzeri uzay araçları ya da parçalarına deniyor.

LeoLabs adlı şirket de yörüngedeki cisimleri radar kullanarak takip eden şirketlerden biri. LeoLabs, artık işlevi olmayan bir Rus uydusuyla, ıskartaya çıkarılmış bir Çin roket parçasının birbirlerine 25 metre yaklaştıklarını tespit etti.

Cuma sabahı, Antarktika civarında herhangi bir enkaz izine rastlanmadığı belirtildi.

Diğer uzmanlar, Kosmos-2004 ve ChangZheng roketinin birbirlerine çok daha uzak mesafeden geçeceklerini öngörüyordu.

Toplam kütleleri 2.5 tonu aşan ve izafi hızları saniyede 14.66km'yi bulan bu cisimlerin çarpışması büyük bir felakete neden olabilir ve enkaz yağmuruna dönüşebilirdi.

İrtifaları da yaklaşık 1000km olduğu için çarpışma sonucu oluşabilecek parçalar çok uzun zaman uzay boşluğunda kalabilir ve faal durumdaki uydulara zarar verebilirdi.

Silikon Vadisi merkezli LeoLabs şirketi, kendi radar ağını kullanarak yörüngeyle ilgili harita hizmetleri sunuyor.