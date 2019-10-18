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Dünya’nın yüzde 10,8’i yetersiz besleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

Dünyada yetersiz beslenen kişilerin oranı 2018 yılı verilere göre yüzde 10,8 olurken, bunun rakam olarak 821 milyon kişiye tekabül ettiği görüldü.

Dünya’nın yüzde 10,8’i yetersiz besleniyor

Dünyada yetersiz beslenen kişilerin oranı 2018 yılı verilere göre yüzde 10,8 olurken, bunun rakam olarak 821 milyon kişiye tekabül ettiği görüldü. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu kıta ise yüzde 19,9 ile Afrika olarak kaydedildi. Türkiye’de geçen yıl beslenme ile alakalı yapılan basın haber adedi ise 100 bin 90 olarak saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, beslenme ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl beslenme ile alakalı basına 100 bin 90 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise obezitenin ön planda olduğu görülürken, bazı besinlerin kanser, şeker gibi insanlarda görülen çeşitli hastalıklara sebep olduğu tartışıldı.

Ajans Press’in Gıda ve Tarım Örgütü 2019 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyada yetersiz beslenen kişilerin oranı yüzde 10,8 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle dünyada 821 milyon kişinin yetersiz beslendiği görüldü. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu kıta ise yüzde 19,9 ile Afrika olarak kaydedildi. Yıllara göre yetersiz beslenme oranları incelendiğinde de 2017 yılında da yüzde 10,8 gibi bir oran görülürken, 2016 yılında yüzde 10,7, 2015 yılında yüzde 10,6 olduğu saptandı. Türkiye’ye bakıldığında ise orta düzey veya şiddetli beslenme yetersizliği olmadığı gözlendi.

Dünya’nın yüzde 10,8’i yetersiz besleniyor

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