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Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

18.06.2020 14:00 | Son Güncelleme

BM'nin açıkladığı Küresel Eğilimler Raporu'na göre geçen yıl dünyada 79 milyondan fazla kişi evini ve yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Evlerine geri dönen mültecilerin sayısı da giderek azalıyor.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mültecilerin durumunun değerlendirildiği yıllık Küresel Eğilimler Raporu'nu açıkladı.

Raporda dünya genelinde 2019 yılında 79 milyon 500 kişinin savaş, şiddet, çatışma ya da kovuşturma korkusu yüzünden evini ya da yurdunu terk ettiği belirtildi. Bu rakamın da dünya nüfusunun yüzde 1'ine tekabül ettiği vurgulandı.

Evini ve yurdunu terk edenlerin sayısında kaydedilen artışın BMMYK'nın 70 yıllık tarihinde bir rekor olduğu belirtiliyor.

Raporu örgütün Cenevre'deki merkezinde kamuoyuna sunan BMMYK Başkanı Filippo Grandi, korona krizi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yoksulluğun da Avrupa'ya doğru kaçışların sayısını artırdığını söyledi. Grandi, korona krizi nedeniyle insanların işini kaybetmesinin göçü tetikleyen bir faktör olduğuna dikkat çekti.

GERİ DÖNÜŞLER AZALDI

"Günümüzde zorla yerinden edilme olgusunun değişim geçirerek yalnızca çok daha yaygın olmakla kalmayıp kısa süren, geçici bir olgu olmaktan çıktığına tanık oluyoruz" diyen Grandi, insanların evinden yurdundan olmasının temelinde yatan çatışmaların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Grandi, çatışmalara ülkelerin kendi çıkarlarını korumak istemesi nedeniyle çözüm bulunamadığını da sözlerine ekledi.

Raporda 1990'lı yıllarda her yıl ortalama 1,5 milyon kişinin yurduna daha sonra geri döndüğü, ancak son 10 yılda geri dönen mültecilerin sayısının yılda 400 binin altına düştüğü belirtiliyor.

VENEZUELALILARIN DURUMU

BMMYK'nın raporunda bu yıl ilk kez içinde bulundukları sefalet nedeniyle ülkelerinden kaçan Venezuelalıların durumu ayrı bir kategoride değerlendirildi. Raporda 2015 yılından bu yana 3 milyon 600 bin kişinin komşu ülkelere kaçtığını ve bu kişilerin büyük bir bölümünün mülteci statüsü bulunmadığı belirtildi.

BMMYK, yasal statüsü olmamasına rağmen bu Venezuelalıların da korunmasını ve sınır dışı edilmemesini istedi.

Raporda Türkiye de en çok mülteci kabul eden beş ülke arasında sıralanıyor. Türkiye'de 3 milyon 600 bin mülteci bulunduğuna dikkat çekilen raporda Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya'nın da mülteci kabul eden diğer önemli ülkeler olduğu belirtiliyor.

Rapora göre geçen yılın sonu yerlerinden edilmiş 79 milyon 500 bin kişinin 45 milyon 700 bini kendi ülkeleri içinde yer değiştirenler, 4 milyon 200 bini sığınma talebinin sonuçlanmasını bekleyenler, 29 milyon 600 bini ise mülteciler ve kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan diğer kişiler oluşturuyor.

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