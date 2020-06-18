Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Evlerine geri dönen mültecilerin sayısı da giderek azalıyor.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mültecilerin durumunun değerlendirildiği yıllık Küresel Eğilimler Raporu'nu açıkladı.

Raporda dünya genelinde 2019 yılında 79 milyon 500 kişinin savaş, şiddet, çatışma ya da kovuşturma korkusu yüzünden evini ya da yurdunu terk ettiği belirtildi. Bu rakamın da dünya nüfusunun yüzde 1'ine tekabül ettiği vurgulandı.

Evini ve yurdunu terk edenlerin sayısında kaydedilen artışın BMMYK'nın 70 yıllık tarihinde bir rekor olduğu belirtiliyor.

Raporu örgütün Cenevre'deki merkezinde kamuoyuna sunan BMMYK Başkanı Filippo Grandi, korona krizi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yoksulluğun da Avrupa'ya doğru kaçışların sayısını artırdığını söyledi. Grandi, korona krizi nedeniyle insanların işini kaybetmesinin göçü tetikleyen bir faktör olduğuna dikkat çekti.

GERİ DÖNÜŞLER AZALDI

"Günümüzde zorla yerinden edilme olgusunun değişim geçirerek yalnızca çok daha yaygın olmakla kalmayıp kısa süren, geçici bir olgu olmaktan çıktığına tanık oluyoruz" diyen Grandi, insanların evinden yurdundan olmasının temelinde yatan çatışmaların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Grandi, çatışmalara ülkelerin kendi çıkarlarını korumak istemesi nedeniyle çözüm bulunamadığını da sözlerine ekledi.