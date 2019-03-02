Dünyanın zirvesindeki çöplük

8488 metre yüksekliğindeki dağın temizlenmesi için çalışmalarda bulunan dağcılar ise tehlikeli bir görev üstlendi.Dört aydır Everest Dağı tırmanışına hazırlanan 34 yaşındaki Deepak Baijal, Batı Hindistan'ın Jaipur kentindeki evinde tırmanış için gereken ipleri, kayışları ve diğer dağcılık ekipmanını tırmanma çantasına koyuyor.

Baijal gibi deneyimli bir dağcının bile, dünyanın en yüksek zirvesine tırmanmak için titiz bir hazırlık yapması gerekiyor. Bu, Everest ana kampının ötesine ilk tırmanışı olacak.

Everest Dağı "sinsi” olarak biliniyor. Şu ana kadar dağda yaklaşık 300 kişi öldü. Ancak Baijal'in hedefi belli: zirveye çıkmak.

Baijal, "Dağların tanrısı Everest'i güzelliği, gizemi ve havası için seviyorum” diyor ve ekliyor: "Ama dünyanın en yüksek çöplüğü haline geldiğini bilmek beni çok üzüyor."

Baijal'in dünyanın en ünlü dağına olan saygısı, tırmanmak isteyen herkes tarafından paylaşılmıyor. Zirveye gerçekleştirilen ticari tırmanışların ve macera tatili arayışında olanların sayısı arttıkça daha fazla çöp atılıyor.