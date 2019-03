Dünyanın zirvesindeki çöplük

Dawa Steven, Nepalli bir Şerpa, yani Everest'e çıkan dağcılara rehberlik ediyor, ve bir girişimci olarak keşif şirketi Asian Trekking'i yönetiyor. Steven, şu ana kadar 18 farklı ülkeden 150'den fazla dağcıyı zirveye çıkarmış.

2007 yılında, dünyanın en yüksek zirvesine ilk kez ulaştığında Dawa, çöp yığınlarından fazlasıyla endişe duyduğunu söyleyerek, yamaçlardan çöp toplamak amacıyla Eco Everest Seferleri adında bir girişimde bulunmaya karar vermiş.

35 yaşındaki Dawa, bugüne kadar 18 bin 800 kilogram çöp topladıklarını söylüyor.

Nepal hükümeti ticari amaçlarla çalışan şirketleri, zirveye çöp atmamaları konusunda bir depozito sistemi ile engellemeye çalışıyor. Bu sisteme göre şirketler, tırmanmaya başlamadan önce yaklaşık 4420 euroluk bir depozito yatırmak zorunda. Daha sonra yetkililer tarafından bu tırmanışın çevreye zarar vermediği onaylandığında, şirketler parayı geri alıyor.

Zirvenin temiz tutulması için her tırmanıcının en az sekiz kilo çöp geri getirmesi bekleniyor. Ancak Dawa yeni yasaların uygulanmadığını söylüyor. Bu nedenle kendisi, her bir müşterisine, geri getirdiği her bir kilo çöp için yaklaşık 100 rupi (0.77 Euro) ödüyor.