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Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta "ilginç" keşif

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta "ilginç" keşif

Gök bilimciler, gezegen oluşumuna uygun, alışılmışın dışında bir eğik diske sahip iki çift yıldızlı sistem keşfetti.

Gizmodo'nun haberine göre, ALMA teleskobuyla keşfedilen HD 98800 sisteminin iç ve dış kesiminde, yıldız çifti yer alıyor.

İç kesimdeki "BaBb" olarak adlandırılan yıldız çifti, birbirlerine ortalama Dünya ile Güneş arasındaki mesafede bulunuyor. Dış kesimdeki yıldız çifti "AaAb"nin aralarındaki mesafe ise Plüton'un Güneş'e uzaklığından daha fazla.

Bugüne kadar teoride var olduğu düşünülen sistem, Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Bilim insanları, diskin yörüngesinin, iç kısımdaki yıldız çiftinin yörüngelerine dik açıda bulunmasının, HD 98800 sisteminin ilginç özelliklerinden biri olduğunu bildirdi. Bilim insanları ayrıca, normalde gezegen oluşumunu sağlayan disklerin, yıldız çiftiyle aynı yörünge düzlemine sahip olduğunu ifade etti.

Keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ALMA teleskobu HD 98800 iki çift yıldızlı sistem

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